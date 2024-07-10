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台北驚見幼兒園性侵！　淫師私拍女童不雅片超過600部

檢警2度搜索狼師住處發現多支手機，裡頭存有超過600部影片，內容除了在幼兒園拍攝的女童裙底，還有狼師猥褻性侵的過程。

▲檢警2度搜索狼師住處發現多支手機，裡頭存有超過600部影片，內容除了在幼兒園拍攝的女童裙底，還有狼師猥褻性侵的過程。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市一家私立幼兒園園長之子性侵女童案，去年底遭本刊踢爆後，又有多名家長報警，累計至少20名女童受害，風暴有擴大之勢，但礙於《兒童及少年福利與權益保障法》規定，媒體依法不能揭露細節，因此外界無從得知是哪家幼兒園出問題，更遑論要如何防範把小孩送入虎口。

狼師在幼兒園猥褻性侵女童，還用手機自拍犯罪過程。

▲狼師在幼兒園猥褻性侵女童，還用手機自拍犯罪過程。

針對本案，承辦檢察官丁煥哲沒日沒夜積極查，2度搜索狼師住處，從多支手機查獲逾600部私密影片，赫然發現有女童下體被侵入的特寫畫面，拍攝時間都在1年內，再次凸顯現行法令對兒少遭性侵報導的限縮，反成為保護加害人的條款。

網紅小商人得知因《兒少權法》規定，媒體無法詳盡報導狼師及幼兒園資訊，導致不知情的家長將女兒送往就讀，霸氣地請人將狼師照片及姓名做成人形立牌，放在事發幼兒園門口，收到大批網友支持。（翻攝網紅小商人臉書）

▲網紅小商人得知因《兒少權法》規定，媒體無法詳盡報導狼師及幼兒園資訊，導致不知情的家長將女兒送往就讀，霸氣地請人將狼師照片及姓名做成人形立牌，放在事發幼兒園門口，收到大批網友支持。

台北市某幼兒園去年驚傳多名女童遭擔任教保員的園長之子性侵，台北地檢署先前已針對6名女童受害部分，以加重性交等罪將他起訴，法院定於下個月宣判，但全案在本刊報導之後，案情如滾雪球般擴大，不僅陸續有10多名女童家長報案，北檢分案偵辦也已經進入最後的收網階段。

許多受害女童在事發後，都出現作惡夢、情緒暴躁等異常情況，需要長期的心理治療。示意圖。（東方IC）

▲許多受害女童在事發後，都出現作惡夢、情緒暴躁等異常情況，需要長期的心理治療。示意圖。

扣除先前已起訴的6名女童部分，台北地檢署另案又收到約14名家長報警提告，近日可望偵結。

▲扣除先前已起訴的6名女童部分，台北地檢署另案又收到約14名家長報警提告，近日可望偵結。

據瞭解，當檢察官詢問這些年僅3到5歲的女童，她們均異口同聲地說，狼師在幼兒園教室或家長接送區，將她們抱起來背對著坐在他腿上，然後拉開她們的內褲，用右手手掌包覆、手指按壓或摩擦等方式觸碰她們的私密處，有時候甚至會將手指伸進「尿尿的地方」，讓她們感覺很痛。

小果父母曾接受本刊專訪，十分自責把女兒送到有狼師的幼兒園。圖經變裝處理。（顏凡裴攝）

▲小果父母曾接受本刊專訪，十分自責把女兒送到有狼師的幼兒園。圖經變裝處理。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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