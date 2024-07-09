全球最乾燥沙漠綻放「紫色花海」　聖嬰現象重現9年前奇景

▲阿塔卡瑪沙漠（Atacama desert）罕見開出沙漠之花。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

有全球最乾燥沙漠之稱的智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama desert）居然開花了。由於該地常年無降雨，絕少生物能得以存活，只有極少數的地衣、仙人掌生長，卻因為提早降雨導致紫白色的花朵在沙漠上綻放，形成「會開花的沙漠」奇景，距離上次提早在冬季開花已時隔9年。

阿塔卡瑪沙漠是南美洲西海岸中部的沙漠地區，在安地斯山脈和南太平洋岸之間南北綿延約1000公里，總面積約為18.13萬平方公里。雖然阿塔卡瑪地處海邊，但受副熱帶高壓影響，盛行下沉的離岸風，西邊的太平洋由於秘魯涼流的經過，下層水氣易凝結成雲或者霧卻難以成雨，有部分地區的氣象站甚至一直也沒有測到過降雨量。

根據路透社報導，阿塔卡瑪沙漠又被稱為「會開花的沙漠」，因為當地特殊的花種能夠忍受沙漠的惡劣環境，每隔幾年就有機會在春季能看到綻放的花朵，但近期由於聖嬰現象造成的大雨，導致沙漠之花提前開花。

▲阿塔卡瑪沙漠（Atacama desert）罕見開出沙漠之花。（圖／路透）

智利林業局（CONAF）保護生物多樣性負責人皮薩羅（Cesar Pizarro）表示，目前花海規模還不夠大，不能稱為「開花的沙漠」，但預計接下來幾周還會有更多降雨，有機會能形成沙漠花海，我們要相信大自然的力量。

阿塔卡瑪沙漠上一次提早開花，是2015年的時候，時隔九年後，終於可以看到沙漠在冬季的花海美景。