網紅攝影師遭控「舌吻撲倒想硬上」　女淚曝細節！本尊回應了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女大生昨寫下長文指控，6月中與網紅攝影師相約高美館拍攝，隔天應對方請求到府幫忙掃描檔案，怎料後來對方竟伸出狼爪，不僅撲倒舌吻她，還試圖性侵未遂，讓她蒙上陰影。事後，該名攝影師也親上火線回應，引發議論。

女大生在Threads寫下千字文，6月中她與攝影師約在高美館外拍，過程一切正常，當時對方詢問她，是否能到府幫忙掃瞄照片到電腦，而她委婉拒絕了，結果攝影結束返家後，對方又再次詢問，由於他與周圍朋友經常往來，所以她不疑有他，隔日便去幫忙處理，也算是感謝人家幫忙拍攝。

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原PO表示，在掃瞄照片時，男生突然將門關上並坐在床上，接著慢慢靠近她並撫摸手指，甚至試圖與她十指相扣，當她明確拒絕後，對方竟一把抱住她，將頭靠在她胸部上，「我一直想把他推開，但力氣卻不及他，我重複著搖頭，跟他說不要再這樣，他先是鬆開手，起身看著我笑說，妳真的很可愛，接著再次將我往前拉，想要親我。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫photoAC）

當時，攝影師把她頭固定住後就吻了上來，同時還用氣音說「把舌頭伸出來」，後來更將她推倒在床上，無視她的掙扎哀號，開始揉胸，還拉著她的手往生殖器靠近，她崩潰表示，「我很用力地要掙脫，一直努力甩掉他，手腕好痛好痛，最後我成功了，至少這個成功了。」

對此，該名攝影師親上火線回應，表示「我相信有一些人都已經看了那篇文章！在前年我確實被另一個女生提告，這邊已經交出所有證據給警方，但現在還在偵查階段，所以目前沒辦法公開。我所提供的對話都能證明是『合意的』，我覺得自己有點難受，每次都是這樣，平常跟女生就比較親近，會跟朋友抱抱、牽手，但一定都會先過問，我才不敢沒問就做。」

▲女方解釋現在才公布的原因。（圖／翻攝自Threads）

而針對女方的諸多指控，攝影師回應，「我都有先問對方同意，對方雙手打開示意可以，我才與她十指緊扣，她提及的一直把我推開，及重複說拒絕的話語，但從來都沒有發生過；另外，她文中提及的逃不出房間，但工作中途甚至休息時間，我們都有踏出過房間外，當時室友亦坐在客廳，她還向對方打招呼，基本上從下午1:30左右到5:00前都是這樣渡過，我從未強制她留下來。」

事後，女大生強調，原本想默默承擔，自行消化掉這些恐懼，但在朋友的鼓勵下，才終於勇敢公布此事並去報警，「我沒有任何動機要毀謗他、毀了自己，甚至發生這些事之前，我與學校的同學都很期待去找他拍照，殊不知會發生這樣的憾事。」

▼遭指控攝影師親上火線回應。（圖／翻攝自Threads）