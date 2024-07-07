快訊／高雄美術館豪宅「衣櫃藏屍」！警再逮3共犯　主嫌姊也涉案





▲高雄美術館豪宅傳出命案，犯嫌母親與警方鑑識人員到場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄美術館豪宅昨(6日)發生一起驚悚命案！38歲許姓男子被活活打死後，塞進衣櫥內藏屍。初步了解，22歲陳姓男子與死者有債務糾紛，陳嫌錯手將許男打死，當時在場的還有陳嫌的姊姊以及姊姊的一名男性友人，2人一同協助陳嫌藏屍，另外姊姊男友則在屋外，案發後立即將姊姊載離現場。警方後續將這3人一同逮捕到案，至於詳細案情仍待進一步調查釐清。

這起案件發生在昨天下午4時許，陳嫌母親跑到龍華派出所報案，稱家中發生命案，同時也說自己兒子怪怪的，說要把衣櫃丟掉，警方趕赴現場，並打開衣櫥，靖驚見一具男性屍體被倒折放在裡面。

初步了解，涉案的陳嫌供稱與死者之間有債務糾紛，警方調查後發現，疑似為詐團黑吃黑有關，死者約2、3周前入住陳男家，不料昨日卻遭到陳嫌活活打死。

據悉，當時陳嫌要將死者塞進衣櫃內，但發現一個人無法完成，遂由其姊姊及姐姐的一名男性友人協助藏屍，另外姊姊的男友當時也在屋外，案發後立即將姊姊載離現場。

警方後續帶回陳嫌姊姊、姊姊男友，以及姊姊的2名友人，後續排除一名友人涉案，但詳細案情仍待進一步釐清。