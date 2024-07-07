閃過右轉轎車卻自撞電桿！苗栗18歲男騎士噴落田中　送醫仍不治

記者楊永盛、陳韻如／苗栗報導

苗栗苑裡鎮福田里縣道130號昨(6日)下午發生一起死亡車禍！一名18歲吳姓男子騎機車準備要到苑裡地區上班，行經事故路段時，閃過前方一輛右轉轎車，但下一秒卻自撞路旁電桿，連人帶車翻落田中。警消獲報到場，發現吳男意識昏迷，且左大腿有開放性骨折，緊急將人送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

▲苗栗18歲男騎士閃過右轉轎車卻自撞電桿，送醫搶救不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

這起案件發生在昨天下午3時許，苗栗縣消防局接獲通報，稱縣道130號有交通事故，緊急趕赴現場時，發現吳男昏迷臥躺於田中，且左大腿有開放性骨折，遂緊急將他送醫搶救。

▲吳男自撞電桿後噴落田中，意識昏迷、左大腿開放性骨折，緊急送醫搶救仍不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

初步了解，吳男當時正準備出門上班，行經事故路段時，前方一輛由55歲吳姓男子駕駛的轎車正要右轉，吳男見狀立即閃避，但閃過後下一秒卻不慎自撞路邊電桿，猛烈撞擊力道，導致吳男連人帶車噴落於田中，經送醫後仍於下午5時許宣告不治。

警方表示，雙方駕駛均有駕照，且無酒駕情事，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。警方呼籲，民眾用路時應注意車前狀況並遵守交通規則，行經路口務必減速慢行，以維護自身及他人交通安全。