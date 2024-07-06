廠商再爆「蘿拉給VIP專屬通道」：錢多多好撈！釣出二伯回應了

▲蔡阿嘎指稱蘿拉詐財8位數。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）



網搜小組／劉維榛報導

蔡阿嘎親口證實，蘿拉利用AB合約詐財千萬，甚至當起雙面人，在廠商面前說兩夫妻壞話，隨後他發出不自殺聲明，讓各界備感心疼。對此，一名廠商員工再度爆料，指稱與二伯合作愉快，結束後蘿拉給了一個「VIP專屬聯絡通道」，但並非公司官方信箱，「現在才知道哪有什麼VIP！前員工認定的VIP=錢多多好撈。」

看到蘿拉邪惡人性被起底，一名女網友在《Threads》也忍不住爆料，「默默吃瓜吃了很久，也來貢獻一點」，表示公司曾與二伯合作，前員工主動給了一個Mail信箱，並不是蔡阿嘎工作室公開的信箱，說是「專屬VIP的信箱，以後有合作可以直接寄到這邊」，前員工都會非常快速回信。

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如今真相大白，原PO更恍然大悟直呼，「現在才知道哪有什麼VIP！前員工認定的VIP=錢多多好撈。」

底下引來8千多人按讚，紛紛感慨「有沒有想過愛馬仕是拿來洗錢的一個方式」、「能讓他賺很多錢的VIP」、「這根本是高級詐騙的手法耶...是訓練有素的，應該不是後來才貪」、「真的是開三觀這世界沒什麼不可能的事，可以這樣蒙騙雙方也真不簡單」、「結果是專屬盤子信箱」、「把客戶當海底撈」、『阿嘎夫妻根本就是前員工的賺錢工具啊！人心不足蛇吞象，真的很糟糕」。

留言串中，也釣出二伯親自回應，「我們公司只有統一合作信箱」，還附上難受表情的Emoji。其他粉絲心疼安慰，「拍拍二伯，看了真的替你們生氣又難過」、「二伯跟阿嘎辛苦了！加油」，原PO也回道，「是二伯！後來我們公司覺得這個信箱太奇怪了，所以還是都寄統一信箱，希望之後還有機會跟二伯合作。」

▼二伯回應，公司就只有一個信箱。（圖／翻攝Threads）

