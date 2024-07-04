受刑人爭獄中在籍投票勝訴　法官認選務機關怠惰：非不能、是不為

▲台北監獄1名受刑人爭取獄中在籍投票，藉由確認選委會設置投票所的公告違法，取得勝訴。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

台北監獄1名王姓受刑人將戶籍遷入北監所在地，去年（2023年）預先申請在北監內部設置投票所，以便他今年初總統大選時可在籍投票，但當地桃園市選委會拒絕，仍公告將北監對應投票所設在附近社區活動中心，王男無法外出投票、提告爭取權益，台北高等行政法院認定在監所內設置投票所「非不能也，只是不為也」，今（4日）判桃選會本件公告違法，可上訴。

去年經民間社團協助，有多位已將戶籍遷入服刑監獄的受刑人，提告爭取於獄中在籍投票，其中2件聲請定暫時狀態處分，一審裁定中選會與地方選委會在訴訟結束前，先在監獄裡設置投票所，以免當事人錯失投票權利，但都被最高行政法院廢棄，訴訟本身仍在審理。

本件王男去年8月提告時，原本也要求在北監內部設置投票所，但他聲請定暫時狀態處分失敗，經法官闡明打完官司、選舉也早就結束而無實益，王男改成要求確認桃園市選委會本件設置投票所的公告違法，今勝訴成為受刑人爭取在監投票重要一勝，有可能促成下次公職大選時，全國監所在籍受刑人都可於獄中在籍投票。

判決指出，現年51歲的王男2020年1月因在北監服刑，將個人戶籍遷入北監現址，至今年1月13日總統大選投票日已滿4年，符合在選區內持續居住6個月以上即可行使選舉權資格，且王男表定2031年1月才出獄，確屬戶籍在台北監獄的「在籍」選舉權人。

▲已有多名戶籍遷入服刑監獄的在籍受刑人，提告爭取獄中在籍投票權利。圖為2024總統大選投票所。（示意圖／記者屠惠剛攝）

法官指出，《刑法》2006年刪除被褫奪公權者不得在公職選舉投票規定後，受刑人只是「穿著囚服的國民」，人身自由與居住、遷徙等權利雖被限制，仍享有《憲法》賦予的選舉投票權，且「選舉」是人民參政權最核心權利，應受高度保障。

法官認為，只要符合「在籍投票制」的現行法規要求，選務機關就應保障包含受刑人在內的在籍選舉人行使投票權。

至於桃園市選委會主張受刑人可依《監獄行刑法》申請外出投票，法官指受刑人外出制度以提早復歸社會、達到矯正更生效果為目的，不但限於強化受刑人就業職能、才藝或技能，還須符合「在監執行逾3月」、「行狀善良」或「具特殊才藝或技能」等要件。

法官認為受刑人外出制度設計，與行使選舉投票權無關，且北監當時另有約270名在籍受刑人，如全都外出投票，戒護人力捉襟見肘，難防脫逃風險，但不符合外出制度的受刑人，仍享投票權，國家應以設置適當投票所等方式加以保障，若在監獄內投票，顯更能降低行政成本與意外。

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

法官認為，在籍受刑人因選務機關實務操作結果，一律遭系統性排除在投票人口之外，其選舉基本權已受國家行政權消極不作為的侵害，選罷法未配合《刑法》同步修正受刑人行使投票權規定，並非立法空缺，而是立法者認同受刑人如符合在籍投票制法律規定，就應受到與所有在籍選民同等對待。

此外，桃園市選委會主張受刑人無法行使投票權，是遭監禁的附帶效果，法官不採納，認為刑法監禁僅剝奪人身自由，國家無意一併剝奪選舉罷免權，所以選務機關依選罷法「應於戶籍地投票所投票」規定，有義務為在籍選舉權人，於適當處所設置投票所。

法官強調，行政機關雖欠缺在監獄設置投票所經驗，但不能以此做為不執行法律的藉口，美國40年前已讓受刑人行使投票權，歐盟多個國家與加拿大、菲律賓近年也開放，有相關經驗可參考，甚至矯正署因應在籍受刑人投票需求，沙盤推演各種可能性，更可見並非難以執行，「非不能也，只是不為也」。

法官據此認定桃園市選委會本件公告，將投票所設置在北監在籍受刑人無法前往之處，全然沒考量對在籍受刑人有利因素，不僅構成裁量怠惰，也違反比例原則、平等原則與普通選舉原則。

法官強調，本次總統大選雖已結束，但在籍受刑人不知何年何月才能依法行使在籍投票權、選舉權所受侵害勢必一再發生，因此有必要判決確認桃園市選委會本件公告，屬於違法處分，可上訴。