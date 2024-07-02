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「台灣最大毒梟」瘋魔之路　200萬買凶殺檢12槍

被視為毒品界教父級人物的黃上豐，策劃了台灣史上首起買凶殺檢案。（東森新聞提供）

▲被視為毒品界教父級人物的黃上豐，策劃了台灣史上首起買凶殺檢案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

29年前，出身高雄的黃上豐與家族成員共組販毒集團，操控台灣中南部毒品市場，因不滿檢察官張金塗起訴其母並求處重刑，竟花200萬元教唆2名槍手對張連開12槍，張雖身受重傷，仍幸運撿回一命，黃則在案發前潛逃中國，一待14年。但他惡性不改，在對岸繼續為非作歹，最後因毒品糾紛與人談判時被公安逮捕，服刑期滿後遣返回台，遭法院判處無期徒刑定讞，接受法律制裁。

1995年1月10日上午9點，時任高雄地檢署檢察官張金塗宿舍的電鈴忽然響起，對講機傳來鄰居的聲音：「張檢歹勢！可以請你移個車嗎？我的車被你擋到了。」這時，拿起車鑰匙出門的張金塗萬萬沒想到，只是移個車，卻讓自己差點命喪槍下！

時任高雄地檢檢察官的張金塗身中12槍，被送往陸軍802醫院急救。（東森新聞提供）

▲時任高雄地檢檢察官的張金塗身中12槍，被送往陸軍802醫院急救。

檢察官在光天化日下遭到槍擊，震驚社會，時任法務部長的馬英九立刻搭機南下探視，並在鏡頭前痛批台灣黑道肆無忌憚、無法無天，要求相關單位全力合作緝凶。

全國檢警調全力追查，槍手張松旗、鍾永福3天內相繼落網，二人供稱受男子黃上豐教唆，警方也順利逮捕交付酬勞的黃上豐妻子及另名共犯陳智能，但主謀黃上豐早已潛逃中國，等他再踏上台灣土地，已經是案發14年後了。

張金塗下樓移車時，被埋伏的2名槍手襲擊，當場大量失血呈現休克狀態。（東森新聞提供）

▲張金塗下樓移車時，被埋伏的2名槍手襲擊，當場大量失血呈現休克狀態。

這位策劃台灣第一起槍殺檢座的黃上豐，究竟是何許人也？本刊調查，當年33歲的黃，出身高雄旗山，母親溫玉枝長期販毒，從小耳濡目染的黃長大後，理所當然「繼承家業」，被圈內人視為喊水會結凍的教父級人物。

但某次他親自參與毒品交易，卻遇到對方設局黑吃黑，對他的腳連開二槍，並搶走毒品逃逸，成了瘸子的黃從此性格丕變，開始擁槍自重，並利用販毒所得的龐大收益打通黑白兩道，卻也因此讓其販毒集團成為檢警欲除之而後快的目標。

在檢警的努力偵辦之下，黃上豐的姊姊、妹妹、妹婿相繼落網，最後連黃母也被逮捕，讓黃上豐大為光火、策畫行凶，雖然槍手、共犯3天內相繼落網，但黃上豐早在案發前二天就潛逃中國，且繼續遠端操控台灣的毒品市場，甚至進化成為國際大毒梟。

台灣警方通緝黃上豐後，多次透過管道想將他引渡回台，卻都無功而返。（東森新聞提供）

▲台灣警方通緝黃上豐後，多次透過管道想將他引渡回台，卻都無功而返。

而黃上豐逃亡期間，仍不改其凶狠作風，曾跟當時也逃亡中國、綽號「穿山甲」的槍擊要犯詹龍欄合作，幹了不少壞事。但賊星該敗，最終刑事局透過《兩岸司法互助協議》，與中國公安部門達成共識，把黃從澳門押解回台受審，也讓黃成為第一個被依協議遣返回台的通緝犯。

黃上豐疑似收買對岸邊防、公安等單位人員，才能隔海操控台灣毒品市場。示意畫面。（東森新聞提供）

▲黃上豐疑似收買對岸邊防、公安等單位人員，才能隔海操控台灣毒品市場。示意畫面。

細數黃上豐14年的逃亡生涯，將近9年都被關在對岸的監獄，也難怪他抵達台灣機場時，只說了一句「回來就好，遲早要面對」，道盡逃亡的心境，最終黃因相關案件被法院判處無期徒刑定讞，為種種惡行付出代價。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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