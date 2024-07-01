等到了！超商咖啡「買7送7」爽喝　只有今天快買

▲7-11今（1）日限定開賣CITY PRIMA指定咖啡優惠，精品美式、精品拿鐵皆可享「買7送7」爽喝。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

時間飛快！今天已經是7月1日了，剛好還是周一，絕對要喝杯咖啡打開美好的一天。就有超商在今（1）日限量開賣咖啡優惠，精品美式與精品拿鐵通通下殺「買7送7」，最多可省下770元；另外，超商自即日起也推出思樂冰優惠，最便宜任2杯0元爽喝。

7-11 OPENPOINT行動隨時取今（1）日推出CITY PRIMA指定咖啡優惠，品項有大杯精品美式買7送7（限量4萬組）、中杯精品美式買7送7（限量4萬組）、大杯精品拿鐵買7送7（限量1.5萬組）、中杯精品拿鐵買7送7（限量1.5萬組）、中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元（限量2萬組）。

▲▼7-11 OPENPOINT行動隨時取「CITY PRIMA指定咖啡優惠」一次看，最多可省770元。



另外，7-11還祭出思樂冰一系列優惠，即日起至7月9日止，思樂冰全品項任2杯最低只要0元起；即日起至7月9日期間每周五六日，思樂冰全品項第2杯7折；OPENPOINT行動隨時取自即日起至8月31日推出思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元，可兌換至今年10月31日。

▲7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀，近日開賣全新「臺虎鳳梨椰椰風味」。

全家於去年秋天開賣的「Let’s Café慢煮焦糖拿鐵」深受消費者好評，而全家終於也在近日帶來好消息了，「Let’s Café慢煮焦糖拿鐵」正式回歸販售，以決明子、紅茶延續天然焦香及多層次的濃郁香甜口感，夏天冰冰喝也過癮，單杯售價65元，7月23日前全家會員可享特價55元。

▲全家去年開賣就廣受消費者好評的「Let’s Café慢煮焦糖拿鐵」，即日起回歸販售。（圖／全家提供）

