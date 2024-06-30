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日本7／3發行新鈔加強防偽　睽違20年「恐是最後一次」

▲▼ 日本銀行,日本央行,植田和男,日幣,日圓。（圖／路透）

▲日本銀行這次發行新鈔，因加強防偽和物價上漲讓紙幣更貴。（圖／路透）

文／中央社

日本7月3日發行新版紙鈔，是暌違20年再度發行新鈔。由於近期物價上漲與防偽技術強化，製作成本拉高，推估每張紙幣的成本約20.4日圓（約新台幣4.12元），比現行高13%。而紙幣原料多半仰賴進口，日圓貶值更推升成本。

「產經新聞」報導，日本紙鈔的正式名稱為「日本銀行券」，由日本銀行發行，日本國立印刷局製造。日銀未公布1萬日圓、5萬日圓等紙幣的製作成本，表示「從防偽的角度來看，無法透露」，但從日銀公布的財務表與各種文件，可以大概推估出成本。

▲▼新版日幣。（圖／翻攝自日本國立印刷局官網）

▲新版日幣。（圖／翻攝自日本國立印刷局官網）

從2023年的數據來看，當年的銀行券製造費用為619億2509日圓，製造了30億3000萬張，算出每張紙幣成本為20.4日圓。這一年度製造的全是2024年即將發行的新鈔。

而2021年則花費542億9169萬日圓，製造約30億張現行紙幣，算出每張成本18.1日圓。相比下，未來每張紙幣成本比現行紙幣增加2.3日圓，增幅約13%。

日銀解釋，成本增加是因為「導入3D等新技術以加強防偽措施，以及近年來電力成本、人事成本及原物料價格上漲」影響。

根據日本國立印刷局，新紙幣的用紙原料和現行相同，使用結香及馬尼拉麻製成，獨特的顏色和紋理有助防偽，且非常耐用。

結香原產於喜馬拉雅山，也是製作和紙的原料之一，原本在日本兵庫縣與德島縣生產，但受需求低迷和農家減少影響，日本國內的生產量大減。

國立印刷局表示，近年來一直從尼泊爾和中國大量採購結香，以彌補國內不足，加上馬尼拉麻也從產地菲律賓輸入，使得紙幣原料多半仰賴進口。此外，新紙幣的墨水與現行不同，採用更加防偽的墨水，原料與採購來源均不公開。

新紙幣從2022年開始印製，到2023年共印製1萬日圓紙幣24億8000萬張，5000日圓紙幣2億6000萬張，1000日圓紙幣17億9000萬張，共計45億3000張，總計面額為27兆8900億日圓。

新版萬圓紙鈔正面是人稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一肖像；新版5000圓鈔正面肖像是創立津田塾大學的津田梅子；新版千圓鈔正面肖像是確立血清療法的北里柴三郎。

二戰後日本從1946年發行日本銀行券以來，登上紙幣的肖像人物有聖德太子、二宮尊德、岩倉具視、板垣退助、高橋是清、伊藤博文、福澤諭吉、新渡戶稻造、夏目漱石、樋口一葉、野口英世，共11人，加上新增的3人共有14人。

肖像人物的評選由相關機關討論，最終由財務省決定。國立印刷局表示，除了防偽與肖像雕刻的觀點外，「還考慮肖像人物在各階層國民之間的知名度，以及成就受到廣泛認可」等標準。

不過，有經濟學家指出，受到日本社會逐漸走向「無鈔化」影響，這次換發新紙幣「可能會是最後一次」。

新版紙鈔發行後，目前流通的紙鈔還可以繼續使用。許多業者為了因應新紙鈔，收銀機、提款機與自動販賣機都進行設備維修或更換，預計投入成本規模高達1兆日圓。不過，由於1台機器的成本高達數百萬日圓，也有業者決定不予因應，直接轉向全部使用電子支付或QR碼支付。

根據財務省調查，餐廳餐券機、停車場繳費機只有5成更換設備以因應新紙鈔，飲料自動販賣機也只有2成至3成更換機器。由於紙鈔流通量逐年縮小，未來3年的印鈔量預估將比20年前減少近30%。

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