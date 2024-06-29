伊朗大選選情膠著　「哈米尼門徒」賈立里微幅領先

▲伊朗舉行總統大選。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



文／中央社杜拜29日綜合外電報導

伊朗在民怨高漲與西方施壓下，提前舉行受到嚴格控制的總統選舉，隨著更多選票開出，堅定忠於伊朗最高領袖的賈立里些微領先唯一的溫和派候選人裴澤斯基安。

伊朗內政部官員艾斯拉米（Mohsen Eslami）今天告訴國家電視台，目前已開出超過1030萬張選票，強硬派的前核子談判代表賈立里（Saeed Jalili）囊括超過426萬票，低調的溫和派挑戰者、國會議員裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）獲得約424萬票。

知情人士透露，這場大選的投票率約為40%，低於伊朗宗教統治者預期；目擊者對路透社說，德黑蘭與部分其他城市的投票所人並不多。

伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）今年5月搭乘直升機墜機身亡。塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，如今「很有可能」必須舉行決選，以選出下一任總統。

在伊朗舉行大選之際，以色列分別在加薩（Gaza）、黎巴嫩與伊朗盟友哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）作戰，導致區域緊張升級，西方也就伊朗快速推動核子計畫進展而加強施壓。

▲伊朗最高領袖門徒、強硬派的前核子談判代表賈立里。（圖／達志影像／美聯社）

這場選舉不太可能讓伊朗政策出現重大轉變，但選舉結果可能影響自1989年起掌權的85歲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的繼任人選。

伊朗人民因經濟困頓和政治與社會自由受限而怨聲載道，教權機構希望拉高投票率，消除民怨加劇下的正當性危機。

下一任總統預計不會對伊朗核子計畫或支持中東民兵組織帶來重大政治改變，因為國家大事都由哈米尼說了算。

但總統負責政府日常事務，可以影響伊朗的外交與國內政策立場。