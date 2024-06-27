控妻搞上分局長！議員左手被砍傷勢曝　林源富5點聲明：妻離子散

▲花蓮縣無黨籍議員林源富遭妻子持刀刺傷。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、吳佩蓁／花蓮報導

花蓮縣無黨籍縣議員林源富，今(27日)突然在縣議會上指控，吉安分局長吳思翰勾引他妻子陳秀玲，2人互動曖昧，天天電話熱線，公開怒噴吳「誘拐人妻」、「你要不要臉！」他更因此遭妻子持水果刀砍傷，左手動脈被砍斷，失血過多當場昏倒。稍早林源富曝光傷勢照片，只見他左手臂、腹部都有刀傷，由於傷口已用針線縫合，形狀宛如蜈蚣般，令人怵目驚心，並發出5點聲明，表示今天下午已到花蓮刑大報案。

林源富5點聲明如下：

1. 本人原本家庭美滿，夫妻感情甜蜜和諧，若不是第三者吉安分局長吳思翰介入誘拐人妻，本人之妻新城鄉代表會主席陳秀玲何以對源富痛下殺手砍斷主動脈，導致美滿家庭瞬間風雲變色，妻離子散。

2. 吳思翰分局長屢屢勾引吾妻，曖昧挑情簡訊不絕，簡訊中「在想妳，何時出去走走」等語不斷引誘，還將吾妻載回其宿舍，此舉已嚴重超越分際。6/19日晚上陳秀玲用利刃砍殺源富，致使源富重傷，倒臥於血泊之中，幸經女兒報警送醫及時挽回一命。

3. 吳分局長指導吾妻做筆錄，將預謀殺人案以家暴案辦理，還以自衛傷人作為推託卸責之詞，更誘導吾妻聲請保護令，兩人知法玩法，避重就輕，作賊喊捉賊，殺人者對外稱自己為家暴受害人，正當防衛，著實令人痛斷肝腸。

4. 吾妻非吳妻，吳思翰分局長之所作所為，顯然已經不適任現職。本人當天絕無家暴吾妻，特此聲明。

5. 為保障本人權益與自身安全，6/26日下午三時，本人已到花蓮刑大製作筆錄，全案已進入司法程序，本人靜待司法裁決。