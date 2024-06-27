快訊／26歲女陳屍新北高檔飯店　未退房躺浴室..房務嚇壞急報警

▲26歲女子陳屍新北一家高檔星級飯店房內。（救護車示意圖）
記者陳以昇、陸運陞／新北報導
新北市26歲女子，26日下午4時許，入住板橋區一家高檔星級飯店，沒想到翌日27日中午Check out時間到，女子仍未退房，飯店人員趕緊開門進屋查看，發現女子陳屍在廁所內，警方獲報循線通知父母到場，經鑑識人員初步採證，現場無外力介入，詳細原因待警方調查，並依規定報請新北市檢方進行刑事相驗。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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