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買房比買車便宜！　花蓮分署法拍有好康...84萬當溫泉套房主人

▲温泉套房座落於好山好水的環境，鄰近太麻里金針山、多良車站等知名觀光景點。（圖／花蓮分署提供，下同）

温泉套房座落於好山好水的環境，鄰近太麻里金針山、多良車站等知名觀光景點。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

入主「知本溫泉套房」不再只是夢想！法務部行政執行署花蓮分署7月「123全國聯合拍賣會」將於7月2日（星期二）登場，本次聯合拍賣會推出豐富多樣的好康商品，其中備受期待的知本溫泉套房於上個月聯合拍賣會重出江湖，本次是第二次拍賣，以底價8折出售，最低價套房僅需新台幣80餘萬元即有機會入主，比百萬名車還便宜！有興趣的買家請把握機會，以免向隅。

執行署表示，不動產均於下午3時開標，拍賣的知本溫泉套房係位於台東縣卑南鄉龍泉路（建號為太麻里鄉秀山段）的「逸軒溫泉天廈」，共拍賣7間套房，採分標拍賣，底價下殺至84萬3,110元至164萬400元間。

▲温泉套房座落於好山好水的環境，鄰近太麻里金針山、多良車站等知名觀光景點。（圖／花蓮分署提供，下同）

台東縣池上鄉土地，面積約168平方公尺，鄰近伯朗大道等知名景點。

套房座落於好山好水的環境，加上鄰近知名觀光景點如太麻里金針山、多良車站等，花蓮分署近二年已拍出60間，許多樂齡族、退休族特別喜愛，甚至揪親朋好友一起買。

實現夢想不嫌晚，就差投標這一步，花蓮執行分署設有專人為您解決投標的相關問題，歡迎撥打03-8348516轉181忠股洽詢。

其他物美價廉的不動產物件尚有：台東縣池上鄉牧野段土地，面積約168平方公尺，底價248萬元，鄰近伯朗大道等知名景點，特別提供空拍影片，風景秀麗的池上美景一覽無遺。

▲温泉套房座落於好山好水的環境，鄰近太麻里金針山、多良車站等知名觀光景點。（圖／花蓮分署提供，下同）

拍賣2,261CC、2006年出廠，福特休旅車。

台東縣大武鄉大鳥段原住民保留地，面積7,590平方公尺，底價30萬元，該標的雖地處偏遠，然有產業道路可達，面積十分遼闊，形同用30萬元就可以買下半片山林，十分划算。

動產方面，上午10時在花蓮縣妨害交通車輛移置保管場（花蓮市民權八街27號）不定底價拍賣納智捷休旅車（2,198CC、2015年出廠），同時間在台東縣稅務局（台東市中興路2段729號）定底價拍賣福特休旅車（2,261CC、2006年出廠），有興趣的民眾可考慮到場賞車。

另外，當日下午2時30分位於花蓮分署府前路辦公室變賣諸多商品，包含：韓國精品服飾、護髮商品等。

詳細拍賣資訊請上本分署官方網站（https://www.hly.moj.gov.tw/）或行政執行署拍賣公告查詢系統（https://gov.tw/3eF）查詢。
★「逸軒溫泉天廈」拍賣網站連結：https://gov.tw/VvA

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