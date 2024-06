英國首相宅邸遭4男闖入　示威者穿「蘇納克吃X」上衣抗議

▲英國首相蘇納克。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)約克郡住處25日遭4名男子非法入侵,其中一人身穿「蘇納克吃X」文字的T恤,脫下長褲做出不雅姿勢表示抗議。這4人年齡介於20歲至52歲,已全員遭到逮捕。

衛報、路透報導,這4人25日中午闖入蘇納克約克郡住處之後,警方短短1分鐘就趕到現場,把4人帶離,並以嚴重入侵罪嫌被捕。此案正在進行調查,但這次的抗議行動與活動團體「青年訴求」(Youth Demand)有關。

青年訴求組織宣稱,這次的行動是對蘇納克政府的抗議。該組織希望停止發放新的石油與天然氣許可證,並呼籲以色列實行雙向武器禁運。

只不過針對蘇納克的事件不只這一樁。在另一起事件中,一名駕駛開車撞向蘇納克在白金漢郡契克斯(Chequers)的鄉間別墅大門,所幸當時蘇納克正在參加日本天皇到訪的國是訪問活動,並不在事故現場。警方表示,肇事司機是當地44歲男子,事後受傷送醫,已知車上當時只有他一人,他因涉嫌酒駕、刑事損害被捕。

