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英國首相宅邸遭4男闖入　示威者穿「蘇納克吃X」上衣抗議

▲▼ 英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相蘇納克。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）約克郡住處25日遭4名男子非法入侵，其中一人身穿「蘇納克吃X」文字的T恤，脫下長褲做出不雅姿勢表示抗議。這4人年齡介於20歲至52歲，已全員遭到逮捕。

衛報、路透報導，這4人25日中午闖入蘇納克約克郡住處之後，警方短短1分鐘就趕到現場，把4人帶離，並以嚴重入侵罪嫌被捕。此案正在進行調查，但這次的抗議行動與活動團體「青年訴求」（Youth Demand）有關。

青年訴求組織宣稱，這次的行動是對蘇納克政府的抗議。該組織希望停止發放新的石油與天然氣許可證，並呼籲以色列實行雙向武器禁運。

只不過針對蘇納克的事件不只這一樁。在另一起事件中，一名駕駛開車撞向蘇納克在白金漢郡契克斯（Chequers）的鄉間別墅大門，所幸當時蘇納克正在參加日本天皇到訪的國是訪問活動，並不在事故現場。警方表示，肇事司機是當地44歲男子，事後受傷送醫，已知車上當時只有他一人，他因涉嫌酒駕、刑事損害被捕。

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