警車撞900萬邁巴赫！　影片「喇叭節奏」成亮點：員警調皮了

記者葉國吏／綜合報導

台北市大安區新光三越Diamond Towers昨（25日）舉辦活動，晚間不少豪車在外違規停車，警車前往驅趕卻不慎撞到Benz Maybach S560豪車，全程都被錄下。不過影片中最大亮點，卻是警車的喇叭聲竟是「愛的鼓勵」。

▲警車撞豪車。（圖／threads@ktc.121網友授權使用，下同）

新光三越Diamond Towers內的DIOR台北概念店開幕，邀請周杰倫、「淚之女王」女主角金智媛出席，現場被粉絲擠爆，路邊更是多輛豪車違規停車。大安分局新生南路派出所警車前往驅趕，並用喇叭驅趕違停車輛。

沒想到員警按完喇叭後下車，沒有把車輛打入P擋，結果警車在員警下車後倒車，撞上後面要價900萬的Benz Maybach S560，過程全被對向的網友錄下。不過影片中另一個亮點，警車喇叭竟然是「愛的鼓勵」節奏，網友戲稱「警察在那邊調皮玩愛的鼓勵」。

▲25日21時50分，大安警分局新生所警車取締違停時，車子突然倒退撞上後方高價邁巴赫豪車。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



對此大安警方表示，當時林姓警員疑因未將警車排入駐車檔狀態，也沒有拉手煞車就下車，導致警車在倒車檔狀態慢速行駛，結果導致警車向後滑行，撞到主辦單位承租的後方高檔Benz Maybach S560豪車。警方表示全案依車禍處理流程，由交通分隊警員到場蒐證後，依車禍事故處理流程處理。