不是買重的　無毒教母分享「挑選高麗菜」2關鍵：一般人常買錯

▲高麗菜要挑重還輕，專家曝解答「一般人常買錯」 。（示意圖／記者楊惠琪攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高麗菜是台灣餐桌上常見的菜餚，幾乎一年四季都可以吃得到，堪稱國民蔬菜，至於該如何判斷怎樣的高麗菜才鮮甜美味，有「無毒教母」之稱的林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈分享，高麗菜要選中間空隙較多、重量較輕的，吃起來會比較脆跟甜。

「無毒教母」譚敦慈近日在節目《挖健康》中分享買蔬菜的小技巧，她建議觀眾買蔬菜的時候「只買剛好要吃的量」，在超市或傳統市場購買蔬菜時，有時會發現商家在打折或老闆喊價「一把20元、3把50元」，但其實買太多吃不完，放太久容易不新鮮，甚至壞掉只能丟棄，就變成浪費食物了。

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譚敦慈還建議，可以多選擇當季盛產的蔬菜，優點有許多，包含農藥量最少、價錢最便宜及營養最充足，至於要怎麼知道哪些是當季盛產的，除了可以詢問關係好的老闆外，也可以在市場多逛一些攤位，只是發現某蔬菜大家都有賣且價格還十分便宜，一般都是當季盛產的。

譚敦慈接著分享「國民蔬菜」高麗菜的挑選技巧，她說高麗菜應該買中間空隙較多，重量較輕的，這種高麗菜的吃起來比較脆跟甜，而非一般人以為要買較重、密實的。至於該如何清洗呢，她表示高麗菜不用一片片撥開來洗，只要將高麗菜稍微剝鬆一點再用如竹筷一般的細水柱沖洗即可，水會自己流進去沖洗。

譚敦慈也呼籲，洗菜時千萬不要加鹽，加鹽可能會改變青菜的滲透壓，反而導致農藥滲入青菜裡，另外如醋、小蘇打等也通通不要加，加了反而會影響清洗效果，洗菜時只需要用清水沖洗即可。