地表最強孫子！不甘爺爺遭騙23萬　他出招復仇誘車手面交逮人

圖文／CTWANT

近日詐騙猖獗，詐騙集團透過投資詐欺手法騙錢，1名64歲劉姓爺爺加入虛擬貨幣投資群組遭騙23萬元，其孫子得知此事後，聯合警方計誘湯姓男車手面交100萬元，湯男順利落網，警方還從他身上找到1張100萬的手寫收據，調侃他「你也專業一點」，後續湯男被警方依法移送偵辦。

▲劉爺爺加入虛擬貨幣投資群組遭詐，孫子知情後將計就計，相約車手面交100萬，警方當場逮獲他。（圖／翻攝畫面）

據了解，劉爺近日加入虛擬貨幣投資群組。將新台幣23萬元投入，事後發現無法提領才驚覺被詐騙，劉孫知曉後，為了替劉爺爺出口氣，將計就計假冒身分，用手機聯繫詐團，同時到派出所通報並提供情資，隨後與警方聯手設局，相約詐團於22日在鳳山區黃埔公園面交100萬元。

警方表示，日前接獲一起詐騙案，劉孫提領100萬元假鈔與詐團人員相約面交，警方根據情報，事先在現場佯裝埋伏，趁劉孫與湯男接觸時一擁而上，當場逮捕他，湯男這才發現苗頭不對，最終仍不敵警方落網，湯男辯稱是聽從朋友指示「來跟這個人拿錢及簽收單子而已」，並不知曉是從事詐欺車手工作。

警方說明，在現場查獲1張收據及1台手機等贓物，罪證確鑿，員警看著手寫的100萬元免用發票收據，不禁搖頭苦笑他「你也專業一點」，後續全案依《詐欺罪》及《洗錢防制法》將湯男移送偵辦。

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