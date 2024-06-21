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台中休旅車變「戰鬥陀螺」魔性轉圈撞4車　Andy老爹教2招救命

記者柯振中／綜合報導

台中市進德路口20日發生離奇車禍，56歲林男駕車撞上行人庇護島，沒想到竟當場高速轉圈，又撞上了4輛停等紅燈的機車，導致3人受傷。對此，汽車媒體人Andy老爹不禁呼籲，碰上車輛暴衝的情況，必做的2件事就是踩住剎車、切到N檔，就能將車輛停下來。

警方調查，56歲林男20日中午駕駛小客車，行經台中東區進德路、復興東路口時，撞上了行人庇護島，接著開始失控向後繞圈、衝上人行道以後撞斷石椅，並且撞上停等紅燈的4名機車騎士，導致3人受傷。

▲▼台中男子衝撞分隔島後失控，倒退嚕打轉2圈，猛撞無辜4機車。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中男子衝撞行人庇護島後失控，倒退嚕打轉2圈，猛撞無辜4機車。（圖／民眾提供）

▲▼台中男子衝撞分隔島後失控，倒退嚕打轉2圈，猛撞無辜4機車。（圖／民眾提供，下同）

事後經過調查，林男並無酒駕、毒駕的狀況，精神也沒有異常、同樣無機械故障。林男則對此供稱，是因為恍神才造成倒退、失控，確切原因仍要釐清。

由於影片在網路上掀起大量討論，汽車媒體人Andy老爹也對此提醒，只要車輛發生暴衝，無論是往前還是往後，一定要記得做2件事，第一就是把煞車用力踩住，因為「煞車的制動力，絕對比引擎的大」。

至於第二點，則是馬上將排檔切到N檔，切斷車輛的動力來源。Andy老爹說，遇到突發狀況，千萬不要緊張，只要有這2個動作，就能把傷害降低。

 
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