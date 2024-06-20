毒理博士揭冰箱致癌關鍵　慟認「媽媽的癌症是省出來的」

▲各式剩菜堆滿冰箱，如何保存，攸關家人健康。（圖／ETtoday示意圖）

記者柯沛辰／綜合報導

衛福部近日公布112年國人十大死因，癌症連42年居冠，且癌症死亡時鐘加快14秒，每9分53秒就有1人因癌症死亡。毒理專家招名威透露，母親生前使用冰箱有不少危險習慣，最終因胰臟癌過世，讓他坦言「媽媽的癌症是省出來的」。

招名威在節目《聚焦2.0》表示，母親退休隔年66歲，常莫名發燒到38.5度，且體重下降，後來到醫院檢查才發現胰臟有約1公分的惡性腫瘤，被迫開刀切除胰臟、膽囊、部分小腸，怎料術後1年半再度發燒，求診發現壺腹位置腫瘤復發，經過各式治療14個月，最終仍不敵病魔逝世。

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招名威指出，冰箱有3大最危險、最致癌的使用習慣，首先就是很多人會以為「東西只要進冰箱，就能常保新鮮」，但事實上只能「延緩腐敗」；第二是「東西發霉也不丟掉」；第三是「盛裝的容器不一定能當食器」。

招名威解釋，冰箱是一個非常潮濕的環境，細菌、黴菌很容易生長，只要把東西放到冰箱去，沒有蓋起來、抽真空或密封包裝，諸如五穀雜糧、咖啡豆咖啡粉、綠豆黃豆這一類其實都很容易發霉。

招名威回憶，家中過去有4個冰箱，其中一個是上掀式冰櫃，專門存放市場買回來的魚、肉類，如果買很大量回來放到忘記，發霉後又不丟掉，那真的很不妥當。

另外，就是從百元商店、50元百貨購買來路不明的烹煮容器，但如果材質不明，沒有安全認證，最好不要拿來裝食物並吃下肚，否則可能煮出重金屬或釋放不明物質，對健康造成疑慮。