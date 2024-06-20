台灣學生毆打大陸教授！曾嗆復旦是「混蛋大學」　警方調查中

文／中央社

一名上海復旦大學學生19日在法學院畢業典禮揮拳打老師，但疑似本來要打的目標是院長。警方已將打人學生帶走做筆錄。據了解，這名學生是台灣籍。

根據現代快報微博影片顯示，事發時學位授予儀式正在舉行，一名男學生按順序走到台上時，沒有按預想中的點點頭道聲謝謝並接過學位證書，而是向授證的老師揮拳，老師的眼鏡和導師帽被打落，學生隨後跳下台。

復旦法學院一名老師向中央社記者證實，這名夏姓學生是台灣人。

▲台灣夏姓學生在復旦大學畢業典禮出拳毆打大陸教授（黃圈）。（圖／翻攝自X）

在社群媒體，可看到夏姓學生的簡歷顯示，他在2019年就讀復旦大學法學院，之後並輔修生命科學學程。

綜合媒體報導，江灣校區保安辦公室工作人員回應稱，警方已將打人學生帶走做筆錄，被打老師前往醫院。工作人員稱，該事件發生原因還在進一步調查中。

夏姓學生今年1月曾發布一篇「退學理由說明」，文章中將復旦大學稱為「混蛋大學」，批判學校的交通、建設、制度等，並稱其母親在上海人脈深厚。還說自己並不想讀復旦大學，是因為父母的「控制慾、虛榮心」所致。

網傳的微信截圖顯示，夏姓學生認為自己打的是院長，但其實錯打另一位教授。一些網友則懷疑這名學生的精神狀況。