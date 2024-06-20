瑪利歐賽車真人版！國道天降巨輪　休旅車閃不過撞上驚險偏移

記者賴文萱／高雄報導

國一南下366k處17日發生一起車禍，當時在外側車道突然出現一顆大貨車輪胎，一輛休旅車閃避不及直接撞上，輪胎撞擊彈飛到內線，車輛也因而偏移到另一車道。驚險畫面曝光後，網友紛紛留言「瑪利歐賽車真人版！」、「真衰」、「國道障礙賽」，國道警則表示，將調閱影像追查輪胎掉落車輛舉發。

從WoWtchout地圖型行車影像分享平台曝光的影像可見，一顆大貨車輪胎突然不明掉落，隨後躺在國道外側車道，當時附近的車輛見狀紛紛閃避，但後續一輛自小客車未能即時發現，直接撞飛大輪胎，車輛也因撞擊力道偏移車道，輪胎也往內側車道高速彈射，畫面相當驚險。

▲國道「天降巨輪」！轎車撞上驚險偏移。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲▼國道「天降巨輪」！轎車撞上驚險偏移。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

網友看見事故行車記錄器畫面後，紛紛留言「瑪利歐賽車真人版」、「真衰」、「我以為我參加的是競速賽，沒想到是道具賽」，另有網友建議「沒有被害別停留，有無中招都要打雙閃，給其他人警示」。

國道警表示，6月17日19時5分接獲民眾報案，稱於國道1號南向366公里（中正路段）撞擊掉落物致生車損並停於交流道下。本大隊立即派遣編號532巡邏車前往處理，而該掉落車輛並未停留於現場。

▲▼國道1號南向366公里（中正路段）撞擊掉落輪胎致生車損。（圖／記者賴文萱翻攝）

國道警後續將調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料進行比對追查該掉落車輛，並通知車主到案說明，待查證後依規定舉發。同時呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查（油、水、煞車、輪胎、燈光…等），避免發生類似事件，危害自身及其他用路人之安全。

依據道路交通管理處罰條例第30-1條第1項規定：汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新台幣一千元以上六千元以下罰鍰。

▲國道1號南向366公里（中正路段）撞擊掉落輪胎致生車損。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，車輛載運物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。