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青年座談黃埔軍隊　學者籲軍事教育應回歸台灣本位，正視鳳山左營六張犁貢獻

▲青年座談黃埔軍隊，學者籲軍事教育應回歸台灣本位，正視鳳山精神與貢獻。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲週三青年日座談探討「告別黃埔神話，打造鳳山精神！台灣國軍的現代化課題」。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024為黃埔軍校建校百年，陸軍官校日前擴大舉辦校慶活動。對此，國防大學政戰學院前院長余宗基將軍表示，台灣的黃埔精神偏重強調抗日，其實只能代表部分陸軍，難以擴大解釋為所有軍人的共同語言。台灣教授協會會長陳俐甫也表示，軍事教育應該回歸台灣本位，正視鳳山、左營和六張犁等軍事訓練班的貢獻，培養融合多元族群的「台灣精神」，這樣才能真正激發台灣軍人的愛國心。

Y’s Day「週三青年日」19日晚間舉辦青年座談，探討主題為「告別黃埔神話，打造鳳山精神！台灣國軍的現代化課題」，余宗基、陳俐甫是在這場講座中，做上述表示。同場受邀與青年對談的專家學者，還包括福和會青年部主任周德望、國際橋牌社製作人汪怡昕、台北醫學大學通識中心副主任張國城，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊，大家在講座上也和現場青年們針對黃埔建軍、鳳山軍校正名化、軍隊國家化等問題，進行分析與探討。

座談會主持人福和會青年部主任周德望在開場時表示，自己出身鳳山眷村，一直對「鳳山精神」和國軍議題非常有興趣。黃埔軍校過去有重要的歷史角色，但現在應該更新它在軍隊國家化的立場，跟上現代潮流，並滿足我們對軍校的期待。

▲青年座談黃埔軍隊，學者籲軍事教育應回歸台灣本位，正視鳳山精神與貢獻。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲福和會青年部主任周德望。

▲青年座談黃埔軍隊，學者籲軍事教育應回歸台灣本位，正視鳳山精神與貢獻。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲國防大學政戰學院前院長余宗基將軍。

國防大學政戰學院前院長余宗基將軍表示，軍人長年受部隊教育，強調思想扎根，其中最重要的就是「黃埔精神」。但是，台灣的黃埔精神偏重強調抗日，其實只能代表部分陸軍，難以擴大解釋為所有軍人的共同語言。

余宗基強調，黃埔精神不能停留在「抗日」，而應與時俱進，「國家在哪裡，黃埔精神就在哪裡」，重新建構全體國軍的思想、信仰和力量。

國際橋牌社製作人汪怡昕認為，對許多年輕軍人來說，「黃埔精神是情緒勒索」，因為絕大部分現役軍人已沒有「故國情懷」，卻被老學長傳說中的「黃埔精神」控制。台灣已有超過70年沒有打仗，「黃埔精神」不曾被實戰更新，停留在八二三炮戰時期，難以令人信服。汪怡昕建議，應儘速引進外國軍校來台設分校，製造競爭，讓優秀人才不再侷限於「黃埔精神」，而能有更多更好的選擇。

▲青年座談黃埔軍隊，學者籲軍事教育應回歸台灣本位，正視鳳山精神與貢獻。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲國際橋牌社製作人汪怡昕。

▲青年座談黃埔軍隊，學者籲軍事教育應回歸台灣本位，正視鳳山精神與貢獻。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台北醫學大學通識中心副主任張國城。

台北醫學大學通識中心副主任張國城指出，每回退役將領赴中參加黃埔校慶，社會就口誅筆伐，但「老學長」其實也是「黃埔神話」的受害者，「不是怪他們就能解決問題」，因為中華民國來台的歷史，往往是統治者基於利益編造出來的，「黃埔精神」就是中華民國歷史「荒謬、迷思和錯覺」的縮影，「我們應該積極促進轉型正義，認識真正的台灣歷史」，讓退役將領、現役軍人和每個台灣人不再被錯假歷史蒙蔽誤導。

台灣教授協會會長陳俐甫說，「黃埔軍校和台灣不是沒有關係，只是都很悲慘」，例如，黃埔四期生柯遠芬，在二二八時殘暴對待台灣人；黃埔五期生張慕陶「鎮壓二二八事件有功」，不堪回首。

陳俐甫認為，軍事教育應該回歸台灣本位，正視鳳山、左營和六張犁等軍事訓練班的貢獻，培養融合多元族群的「台灣精神」，這樣才能真正激發台灣軍人的愛國心，徹底解決「不知為誰而戰，不知為何而戰」的問題。

▲青年座談黃埔軍隊，學者籲軍事教育應回歸台灣本位，正視鳳山精神與貢獻。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣教授協會會長陳俐甫。

▲青年座談黃埔軍隊，學者籲軍事教育應回歸台灣本位，正視鳳山精神與貢獻。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊表示，當代主權國家的特徵之一，就是「武力的獨斷行使」，而在民主國家，武力的正當性來源就是來自於人民，換言之就是軍隊是屬於國民的、是屬於國家的。從歷史來看，黃埔軍校建校之初，名為「中國國民黨陸軍軍官學校」，可見創建時確實是一支黨國私兵，直到1946年才因應軍隊國家化的要求，改稱「中華民國陸軍軍官學校」，因此，最初所謂黃埔精神，其實就是要求軍人服從領袖個人意志、為黨犧牲，而非為人民及國家主權誓死拚命。

董思齊認為，總統賴清德19日宣布「全民防衛」將成為台灣的重點方向，而這也需要青年世代的參與和支持，配合公民社會與政界、學界及軍方共同合作，才能真正實現軍隊現代化及國家安全鞏固。同時，青年朋友對國軍現代化和軍隊國家化的深刻了解，將增強台灣社會對抗文攻武嚇的向心力，並讓台灣的安全和發展不斷前進。

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