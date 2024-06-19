北市留學檢定考主考官墜樓亡　2親人多年未見...乾媽曝近況

▲周女在留學語言檢定考擔任主考官，又在補習班教英文，但因精神狀況不穩墜樓輕生。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區松江路上18日傳出有1名女子從高樓墜落、撞到路樹落地，經過搶救雖然一度恢復呼吸心跳，但仍宣告不治，警方到場後確認女子為大樓住戶，當天自行爬上頂樓墜落身亡。據悉，周女父母雙亡，與親友也鮮少聯繫，只有自幼認的乾媽偶爾關心其生活，平時在留學語言檢定考擔任主考官，也在英文補習班教書。

警方調查，40歲的周姓女子，18日下午驚傳從北市中山區松江路的住處頂樓墜落，警方到場發現周女身上沒有身分證件，先將她送往台大醫院搶救，雖然一度恢復呼吸心跳，但不久仍宣告不治，警方透過臉部辨識確認其身分，並通知家屬到場釐清周女墜樓原因。

周女的2位親友表示，周女父母雙亡之後，就鮮少與周女有聯繫，其中1人3年沒有見過周女，另外1人則是有5年之久，所以對於周女墜樓原因並不知悉；警方查出，周女墜樓的地點就是其住處，前往住處查看，在住處發現藥袋以及一張紙，上面表示，家中物品不要留給任何人，不是丟棄就是捐贈。

警方查出，周女認有1位乾媽，2人6月還有通聯，所以找來乾媽進行詢問。乾媽表示，周女平時在留學語言檢定考擔任主考官，英文能力相當不錯，也有在英文補習班任職，每周都會找周女到家裡吃飯，並關心最近狀況，周女所住的房子為父親所遺留下來的。

據悉，周女並未有婚嫁，因為母親在周女年幼就離世，周女因精神問題定期服用藥物，父親6年前離世後，周女就獨自生活。

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