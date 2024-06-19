　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPad充電突自燃！連木桌都燒焦　網見1硬傷嘆：蘋果不會賠

iPad充電突起火，不僅外殼整個燒到熔化，就連木桌也燒到焦黑一片。（圖／翻攝自PTT）

▲iPad充電突起火，不僅外殼整個燒到熔化，就連木桌也燒到焦黑一片。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

現代人生活離不開3C電子產品，爆炸起火的驚險事故也時有所聞，就有一名網友透露，他的iPad平板電腦昨（17日）充電時突自燃，嚇得家人急忙切斷總開關，雖然沒有引起嚴重大火，但木桌也因此被燒毀。怎料照片曝光後，網友見「1硬傷」紛紛直言，蘋果不會賠償。

一名網友在PTT以「iPad充電自燃」為題發文，表示家人17日上午發現客廳全是濃煙，立馬緊急關閉總電源，所幸並未釀成重大傷害，「後來才發現火源是iPad，還好還沒起火，但已經把桌面都燒熔了」，而起火燃燒的機型為2017年出廠的iPad第5代。

原PO使用的iPad充電線並非原廠。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO使用的iPad充電線並非原廠。（圖／翻攝自PTT）

從原PO曬出的照片中可見，iPad已被燒到裂開，外殼整個燒到熔化，木製桌面也出現一大塊黑色燒焦痕跡，不過仔細一看，連接的充電線並非使用蘋果原廠充電線。

貼文曝光後，網友紛紛留言驚呼，「也太常燒了吧」、「又是ipad 2017？我有點擔心我家那台了」、「我的iPad更新到iOS 17之後，每次充電都熱到爆，真的蠻擔心的」、「我正用同一條線充手機，怕。」

另外也有網友認為，原PO恐無法向蘋果索賠，「充電線不是原廠附加的～授權維修中心傳給Apple也應該不承認該問題存在」、「我是不是可以說你的爛線自己燒起來的？」、「用非原廠連索賠都很麻煩，你要怎麼證明不是線的問題？」、「原本至少可以申請賠償，但你把不利的證據都公佈出來了。」

延伸閱讀
Po文爆「女友拉屎在我房間」釣到本人　男友一行為讓她超感動：真的愛屎了！
台人帶蝦趴「1小物」被日本人狂問哪買　網讚：最偉大發明
老公癌末買樂透「賭命」中大獎　他含笑離世：不用擔心老婆了

ET快訊
狄鶯夫妻都在場！孫安佐被逮　孫鵬陪同急找律師
沒查扣到火槍！孫安佐疑另有工作室　不排除第二波搜索
18歲少女當雞頭！淫窟3台女+9泰妹　「一次抽2600」賺翻
快訊／確定了！　李洋台北公開賽後正式退休
陳妍希被爆「8年婚姻破裂」！　陸狗仔：陳曉一心想離婚
00940漲爆62萬！大戶現身繼續買　全場驚：自救會變同樂會
鬼切女遭27歲警撞慘死！　驚悚影片曝
快訊／現身滴妹男友賭場　超哥首發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPad充電突自燃！連木桌都燒焦　網見1硬傷嘆：蘋果不會賠

LINE版本更新6大特點一次看　聊天室新增檢舉詐騙功能

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

大元為求感情保鮮找激情　買情趣衣穿給鼓鼓看＞///＜

大元「明年才登記」笑：終於講出來！　曝私下和鼓鼓情趣偷噹「他很GY」

真的超正！24歲女警脫警裝喊話別被愛情詐騙　一票網友先暈船

iPad充電突自燃！連木桌都燒焦　網見1硬傷嘆：蘋果不會賠

LINE版本更新6大特點一次看　聊天室新增檢舉詐騙功能

台積電贏走7巨頭　韓媒嘆：三星3奈米功耗、散熱雙輸

孫安佐帶「火槍」闖信義區夜店今被逮　孫鵬陪兒回刑大急找律師

印度國際觀光客市場陷困境　觀光署：華航直飛沒復航

在吉卜力公園《龍貓》皋月和梅的家煮飯！造景完成度超高網熱議

勞動部雲嘉南最大場就博會盛大登場　70家廠商超過3700個職缺

藍委嘆連陸都有調查權　卓榮泰：台灣五權分立、不該跟監院混談

花椰菜米+新鮮蔬菜！SUBWAY首賣「能量沙拉」　一次3口味任選

「國中同學」遇恐攻重傷！64歲婦急援10萬：媽祖指示非詐騙

沒查扣到火槍！孫安佐疑另有工作室　檢不排除「發動第二波搜索」

Ozone爬象山狂操體力！　親近大自然驚見「超粗生物」

3C家電熱門新聞

LINE版本更新　聊天室新增檢舉詐騙

iPad充電突自燃！網見1硬傷嘆：蘋果不會賠

LINE推出新版本　「1功能」僅安卓用戶使用

果粉驚喜　「地震通知神器」iOS上架了！

6月關閉3G！手機沒有「1功能」無法打電話

最新iPad Pro、iPad Air即將開賣

iPhone狂跳「將安裝J1體育」　煩炸大票用戶

FB上互搜就變...「建議好友」？

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

LINE必備「9種功能」一次看

外媒猜測iPhone16按鍵將有大改革

飛日本買iPhone　回台用「拍照可以靜音」！原因曝

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

蔡阿嘎老婆哭哭！

新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔：陳曉一心想離婚

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰

今雨最多！　「下最大」地區曝

即／王柏傑酒駕撞遊覽車　遭逮移送

挖到遺跡停工！台積電回應了

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎也受罰」！嚴重下場曝光

告別式家屬要求下跪　黑衣人靈前亂鬥

王柏傑酒駕遭逮捕！　網火大灌爆粉專：退出演藝圈

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面