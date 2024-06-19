iPad充電突自燃！連木桌都燒焦　網見1硬傷嘆：蘋果不會賠

▲iPad充電突起火，不僅外殼整個燒到熔化，就連木桌也燒到焦黑一片。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

現代人生活離不開3C電子產品，爆炸起火的驚險事故也時有所聞，就有一名網友透露，他的iPad平板電腦昨（17日）充電時突自燃，嚇得家人急忙切斷總開關，雖然沒有引起嚴重大火，但木桌也因此被燒毀。怎料照片曝光後，網友見「1硬傷」紛紛直言，蘋果不會賠償。

一名網友在PTT以「iPad充電自燃」為題發文，表示家人17日上午發現客廳全是濃煙，立馬緊急關閉總電源，所幸並未釀成重大傷害，「後來才發現火源是iPad，還好還沒起火，但已經把桌面都燒熔了」，而起火燃燒的機型為2017年出廠的iPad第5代。

▲原PO使用的iPad充電線並非原廠。（圖／翻攝自PTT）

從原PO曬出的照片中可見，iPad已被燒到裂開，外殼整個燒到熔化，木製桌面也出現一大塊黑色燒焦痕跡，不過仔細一看，連接的充電線並非使用蘋果原廠充電線。

貼文曝光後，網友紛紛留言驚呼，「也太常燒了吧」、「又是ipad 2017？我有點擔心我家那台了」、「我的iPad更新到iOS 17之後，每次充電都熱到爆，真的蠻擔心的」、「我正用同一條線充手機，怕。」

另外也有網友認為，原PO恐無法向蘋果索賠，「充電線不是原廠附加的～授權維修中心傳給Apple也應該不承認該問題存在」、「我是不是可以說你的爛線自己燒起來的？」、「用非原廠連索賠都很麻煩，你要怎麼證明不是線的問題？」、「原本至少可以申請賠償，但你把不利的證據都公佈出來了。」

延伸閱讀

▸ Po文爆「女友拉屎在我房間」釣到本人 男友一行為讓她超感動：真的愛屎了！

▸ 台人帶蝦趴「1小物」被日本人狂問哪買 網讚：最偉大發明

▸ 老公癌末買樂透「賭命」中大獎 他含笑離世：不用擔心老婆了