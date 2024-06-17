陸官媒：利率仍有下調空間　降息面臨內外雙重約束

▲大陸有望再放寬貨幣政策。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）將操作新一期中期借貸便利（MLF），利率是否調整備受市場關注。對此，業內人士表示，利率下調仍有空間，但也面臨內外部約束。

根據大陸官媒《中國證券報》報導，大陸融資成本近年明顯下降，從數據看，5月份新發企業貸款加權平均利率為3.71%，比上月低6個基點，比上年同期低25個基點；新發個人住房貸款利率為3.64%，比上月低6個基點，比上年同期低53個基點，均處於歷史低位。

中國宏觀經濟研究院研究員魏國學認為，貸款利率下降有助降低長周期基建項目融資成本，促進房地産市場平穩健康發展，適度減輕居民房貸利息壓力，進而穩定投資和消費預期。

業內人士表示，今年以來，人行公開市場操作7天期逆回購利率保持在1.8%的較低水準，考慮通膨因素後的實際政策利率不到2%，仍低於中性利率，説明當前政策利率較低，貨幣政策對實體經濟的支援是穩固的。

權威人士表示，利率下調仍有空間，但也面臨內外部約束，今年以來，人行已多次公開發聲表示貨幣政策仍有空間，但前期政策效果還在顯現，未來也會結合形勢變化繼續做好逆周期調節，「客觀來説，進一步降息面臨內外部『雙重約束』。」

從內部看，業內人士認為，銀行凈息差繼續收窄，截至2024年一季度末，商業銀行凈息差較上年末進一步下降15個基點至1.54%，「利潤是當前銀行補充資本的重要來源，凈息差繼續收窄會影響銀行可持續服務實體經濟的能力。」

從外部看，市場人士認為，人民幣匯率也是需要考慮的因素，2023年以來，中美利差持續倒掛，人民幣匯率面臨貶值壓力。數據顯示，2023年1月至5月，中美10年期國債利差倒掛幅度在100個基點時，人民幣對美元匯率維持在7元左右；2024年初，倒掛幅度擴大至180個基點，人民幣對美元匯率貶值至7.2元附近；中美利差倒掛目前已達220個基點，人民幣對美元匯率能繼續保持在7.2元左右實屬不易。

從長遠看，降準降息將在「工具箱」擇機而動，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，目前有效需求仍偏弱，物價水準偏低，宏觀政策有望繼續偏積極，貨幣政策空間充足，降準降息將在工具箱相機而動。