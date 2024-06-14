高衩辣妹「國道揮手」示警車禍！　本尊曝光發聲了

記者葉國吏／綜合報導

國道2號13日中午11時56分發生車禍事故，有網友拍到一名高衩辣妹在車旁揮手，影片引起網友討論。原來這位辣妹是女模張舒晴，當天晚上也在社群網站發文還原過程，表示只是舉手之勞。

▲▼國道2號西向13.8公里發生翻覆車禍。（圖／記者爆料網、翻攝自張舒晴IG）

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透過現場影片可知，一名身穿平口高衩開到大腿根部洋裝的辣妹，對著後方車流不斷揮手示警，一旁另名身穿休閒西褲、短踢恤、背心的包頭女子則是手持防曬帽用力揮舞，避免後方車輛沒注意到追撞上，造成二度傷害。

▲張舒晴在IG述說當時的狀況。（圖／翻攝自張舒晴IG）

該名辣妹是女模張舒晴，在IG有67萬追蹤，她發文指出，在桃園高速遇到一個男生頭破血流揮手，認真一看發現他翻車擋風玻璃都破在求救，「當下我們是第一台停下幫他擋後方來車，很慌張打了119報警叫救護車，後面一位姐姐看到立刻幫我們一起擋車，副駕阿姨從擋風玻璃出來昏倒在地板」，她們看到後趕緊拿傘幫忙遮陽還有給水，並且到後面指揮來車，直到高速救援來才有空拿三角錐放，「等救護車來我們三台熱心民眾才離開，希望大家行車平安」。

▲張舒晴表示只是舉手之勞。（圖／翻攝臉書）

由於此事經過媒體報導後引發關注，張舒晴當晚也在臉書發文「謝謝網友和記者媒體，我只是舉手之勞幫一位需要協助的民眾而已。」