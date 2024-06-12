　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南臺科大碩班爆黑箱　朝收錄取、夕被取消

圖、文／CTWANT

南臺科技大學驚傳碩士班錄取順位黑箱？本刊接獲消息指出，曾姓學生原為該校化學工程與材料工程系（化材系）大學部學生，畢業前接受老師勸說，決定留校直升碩班，榜單公布後確定為備取順位第7，孰料某天上午他接獲註冊組通知備取已順利遞補上，詢問他是否有意願就讀，曾男興高采烈答應，但晚上卻又接獲緊急通知表示「學校因行政疏失，搞錯其錄取資格」，讓他完全無法接受。

南臺科技大學化材系碩班驚傳錄取資格黑箱，曾同學早上收到備取遞補通知，晚上竟再收到學校通知表示「搞錯了」。（圖／記者黃耀徵攝）

▲南臺科技大學化材系碩班驚傳錄取資格黑箱，曾同學早上收到備取遞補通知，晚上竟再收到學校通知表示「搞錯了」。（圖／CTWANT提供，下同）

曾同學怒指，去年8月14日上午接獲學校註冊組電話通知，「碩士備取上了」，他火速前往學校繳交專業證照準備畢業，但進入系辦時卻發現一片亂哄哄，並意外得知自己備取錄取的原因，是有5名正取學生因為在8月11日截止日期前未完成註冊，被取消正取資格，讓系上人員急著找出解決辦法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他起先不以為意，本想著要準備展開新的碩班人生，孰料早上才興高采烈的得知自己備取成功，但晚上卻接獲註冊組組長緊急來電表示，「因校方行政疏失，以為正取學生未完成繳費程序，因此他喪失錄取資格」，讓他當場傻眼。

曾同學表示，碩班的註冊截止日期是去年8月11日，他14日收到學校備取遞補的通知，顯然有正取生未在期限內繳費而喪失資格。（圖／當事人提供）

▲曾同學表示，碩班的註冊截止日期是去年8月11日，他14日收到學校備取遞補的通知，顯然有正取生未在期限內繳費而喪失資格。

隔日他也火速前往學校質問註冊組相關事項，不過組長卻遲遲無法給他明確說法，只推託說明天會給答覆，系主任也出面強調，「你和正取生都是我們的學生，手心手背都是肉」，並希望他能繼續進行人生規劃，先行保留學籍，在系上修研究所的課，等明年再復學，到時候學校一定會想辦法讓他回來，更希望他「不要把問題弄得更大」。

不過曾同學完全無法接受校方的做法，憤怒表示，自己當初推掉教授所推薦的正職助理工作，希望全身心投入碩班，繼續跟老師做實驗，但現今卻通通無法完成，要他怎麼接受；而後續校方高層介入處理後，竟要求曾男不要申訴，更特別希望他不要在Dcard社群平台上談論此事，「對系上、對學校或是對你自己通通都沒有好處」，隨後還暗示，若曾男不提申訴，就可繼續留下來做實驗，明年再考，「有默契讓你考上」。

事後曾同學仍向校方提起申訴，但校方的申訴結果卻指出，當初詢問其是否有意願就讀時，「為同仁為求時效，先行詢問可能備取上學生就讀之意願，至於是否能順利成為正取，仍應視已錄取同學是否放棄就讀」，同時強調一切均依規定受理，而化材系碩班已暫無缺額，懇請諒察。

曾同學難過表示，自己原有的人生規劃全被打亂，事發後還被學校要求不要聲張，一切等明年再說。（圖／記者黃耀徵攝）

▲曾同學難過表示，自己原有的人生規劃全被打亂，事發後還被學校要求不要聲張，一切等明年再說。

曾男儘管不滿意申訴結果，但也不意外校方所做出的結果，向上至教育部提起訴願，卻被教育部駁回。儘管教育部承認確實有學生未在註冊期間內繳費註冊，但曾男本身為備取資格，因此無法向學校提出回復其碩士錄取資格，讓他相當不滿，認為顯然教育部向校方調查時，校方「忘了」說學校曾打電話通知他備取上碩班一事，也讓曾男決定拿出積蓄，對學校提起行政訴訟，為自己討回公道。

對此，南臺科大回應表示，相關案件目前已進入司法程序，學校不便對外說明，待後續結果出爐，會再統一對外說明。

 

延伸閱讀
黑箱碩班2／錄取資格無故遭取消　他提申訴被摸頭：「明年有默契讓你上」
辜家三兄弟1／中信金股利股價創新高！　辜仲諒出任金控董事新氣象
風暴之後1／孫安佐被爆料昔險遭退學　現溫和友善面對外界加油打氣

 
ET快訊
快訊／烏克蘭全境「空襲警報」大響
武玄壇被轟到關臉書！一票人看完「消災價目表」驚：該轉行了
八三夭阿電信義區「約會短裙辣妹」！　深夜帶回家共處一晚
蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨
孫安佐爆「城市科大放火槍」險退學！孫鵬求情內幕曝　校方回應了
年輕陸妹赴極地捕蟹「月入60萬」　網看環境驚呆：拿命換錢
快訊／新光人壽新板傑仕堡涉弊　前董座吳東進1億天價交保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

向玉麟擊敗日本格鬥遊戲之神　賭徒父磨出最頂快打旋風玩家　

5星座好消息！　6月結束前翻紅

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

南臺科大碩班爆黑箱　朝收錄取、夕被取消

雙胞胎破水「伸出求援的手」　台大醫：奮力爬上光明

前男友變親家！　竟是「無緣舊愛」背後神助攻

不是珍奶雞排！　桃園妹在德國賣「台灣美食」爆紅

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天：的確在屏東可大小聲

快訊／幾乎全台有感！05：51規模4.9地震　最大震度3級

2縣市大雨！　今飆36℃防「劇烈天氣」

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

19歲男遭毆丟包送醫不治　21歲主嫌投案：都我幹的

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

向玉麟擊敗日本格鬥遊戲之神　賭徒父磨出最頂快打旋風玩家　

5星座好消息！　6月結束前翻紅

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

南臺科大碩班爆黑箱　朝收錄取、夕被取消

雙胞胎破水「伸出求援的手」　台大醫：奮力爬上光明

前男友變親家！　竟是「無緣舊愛」背後神助攻

不是珍奶雞排！　桃園妹在德國賣「台灣美食」爆紅

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天：的確在屏東可大小聲

快訊／幾乎全台有感！05：51規模4.9地震　最大震度3級

2縣市大雨！　今飆36℃防「劇烈天氣」

瓦城、漢來美食5月營收寫同期新高　乾杯下半年要開7家店

向玉麟擊敗日本格鬥遊戲之神　賭徒父磨出最頂快打旋風玩家　

董座吳東進1億交保　大台北瓦斯：營運正常

快訊／烏克蘭全境「空襲警報」狂響！　軍方：注意無人機襲擊

53歲女搶救2個月「等嘸換肝」！寶林茶室第5例死亡　明下午解剖

「TOYOTA豐田章男」社長車禍翻車！暴力鴨護駕有功無人受傷

俄軍2印籍雇傭兵戰死烏克蘭　揭俄誘騙印度年輕人內幕

5星座好消息！　6月結束前翻紅

亂經「4大原因」一次看！醫示警「1狀況」要就醫

自小客苗栗台1線高速撞倒路燈「飛對向起火」　燒剩鐵架駕駛跑了

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

生活熱門新聞

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

2縣市大雨！　今飆36℃防「劇烈天氣」

姚采辰重返啦啦隊卻未出場：班表我決定嗎？

天魁星發威！「3生肖」下半年要轉運了

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

LINE「最優質功能」沒了　打字慢10秒！用戶崩潰

不是珍奶雞排！　桃園妹在德國賣「台灣美食」爆紅

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

關公娶聖母劇情神展開！竟非天后宮分靈

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面