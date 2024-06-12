南臺科大碩班爆黑箱　朝收錄取、夕被取消

圖、文／CTWANT

南臺科技大學驚傳碩士班錄取順位黑箱？本刊接獲消息指出，曾姓學生原為該校化學工程與材料工程系（化材系）大學部學生，畢業前接受老師勸說，決定留校直升碩班，榜單公布後確定為備取順位第7，孰料某天上午他接獲註冊組通知備取已順利遞補上，詢問他是否有意願就讀，曾男興高采烈答應，但晚上卻又接獲緊急通知表示「學校因行政疏失，搞錯其錄取資格」，讓他完全無法接受。

▲南臺科技大學化材系碩班驚傳錄取資格黑箱，曾同學早上收到備取遞補通知，晚上竟再收到學校通知表示「搞錯了」。（圖／CTWANT提供，下同）

曾同學怒指，去年8月14日上午接獲學校註冊組電話通知，「碩士備取上了」，他火速前往學校繳交專業證照準備畢業，但進入系辦時卻發現一片亂哄哄，並意外得知自己備取錄取的原因，是有5名正取學生因為在8月11日截止日期前未完成註冊，被取消正取資格，讓系上人員急著找出解決辦法。

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他起先不以為意，本想著要準備展開新的碩班人生，孰料早上才興高采烈的得知自己備取成功，但晚上卻接獲註冊組組長緊急來電表示，「因校方行政疏失，以為正取學生未完成繳費程序，因此他喪失錄取資格」，讓他當場傻眼。

▲曾同學表示，碩班的註冊截止日期是去年8月11日，他14日收到學校備取遞補的通知，顯然有正取生未在期限內繳費而喪失資格。

隔日他也火速前往學校質問註冊組相關事項，不過組長卻遲遲無法給他明確說法，只推託說明天會給答覆，系主任也出面強調，「你和正取生都是我們的學生，手心手背都是肉」，並希望他能繼續進行人生規劃，先行保留學籍，在系上修研究所的課，等明年再復學，到時候學校一定會想辦法讓他回來，更希望他「不要把問題弄得更大」。

不過曾同學完全無法接受校方的做法，憤怒表示，自己當初推掉教授所推薦的正職助理工作，希望全身心投入碩班，繼續跟老師做實驗，但現今卻通通無法完成，要他怎麼接受；而後續校方高層介入處理後，竟要求曾男不要申訴，更特別希望他不要在Dcard社群平台上談論此事，「對系上、對學校或是對你自己通通都沒有好處」，隨後還暗示，若曾男不提申訴，就可繼續留下來做實驗，明年再考，「有默契讓你考上」。

事後曾同學仍向校方提起申訴，但校方的申訴結果卻指出，當初詢問其是否有意願就讀時，「為同仁為求時效，先行詢問可能備取上學生就讀之意願，至於是否能順利成為正取，仍應視已錄取同學是否放棄就讀」，同時強調一切均依規定受理，而化材系碩班已暫無缺額，懇請諒察。

▲曾同學難過表示，自己原有的人生規劃全被打亂，事發後還被學校要求不要聲張，一切等明年再說。

曾男儘管不滿意申訴結果，但也不意外校方所做出的結果，向上至教育部提起訴願，卻被教育部駁回。儘管教育部承認確實有學生未在註冊期間內繳費註冊，但曾男本身為備取資格，因此無法向學校提出回復其碩士錄取資格，讓他相當不滿，認為顯然教育部向校方調查時，校方「忘了」說學校曾打電話通知他備取上碩班一事，也讓曾男決定拿出積蓄，對學校提起行政訴訟，為自己討回公道。

對此，南臺科大回應表示，相關案件目前已進入司法程序，學校不便對外說明，待後續結果出爐，會再統一對外說明。

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