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潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天：的確在屏東可大小聲


記者葉國吏／綜合報導　

台鐵潮州站的邱副站長經常拍下違規乘客，並放上YouTube頻道作為案例，引發兩派論戰。有網友在PTT起底台鐵副站長的年薪，直呼在朝洲已經算「頂天」了，大酸「確實可以在屏東大小聲」，不過由於影片有持BB槍開嗆，警方將朝社維法及刑法恐嚇罪方向偵辦。

▲▼邱副站長經常拍下違規乘客的行為，並放上網作為教育案例。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

▲邱副站長經常拍下違規乘客的行為，並放上網作為教育案例。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵，下同）

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台鐵潮州副站長在YT頻道「Dukoff血汗臺鐵」放上違規乘客影片，引起網友兩派論戰。日前跟酸民槓上，PO出手持BB槍的照片開嗆「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我」，引發恐嚇疑慮。

批踢踢有網友起底，透露「副站長年薪110多萬」，文內寫道「你們在這邊酸副站長，但他年收110萬耶，在屏東可以當皇帝了， 上班爽爽罵客人，還能領百萬年薪，太爽了吧，有卦？」

對此其他鄉民推文「南部110等於台北新竹250了」、「很高呀，台灣中位數多少查一下」、「屏東110 PR 95了吧」、「在潮州100萬頂天了吧」。不過由於近日他手持BB槍嗆網友，引發恐嚇疑慮，警方將朝社維法及刑法恐嚇罪方向偵辦。

▼鄉民討論台鐵潮洲站副站長薪水。（圖／翻攝批踢踢）

▲▼鄉民討論台鐵潮洲站副站長薪水。（圖／翻攝批踢踢）

 
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