飛官憂太胖被停飛月少5萬加給　涉偷改體格表遭抓包下場曝

▲蕭姓飛官擔心自己BMI超標被停飛，偽造年度航空體格檢查記錄表遭判刑8月，緩刑2年。示意圖。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中陸軍航空602旅蕭姓直升機飛官，擔心自己及呂姓同袍的BMI值超標恐遭軍方管制停飛，影響每月5萬元的飛行加給，竟偽造自己及呂的年度航空體格檢查紀錄表，不過遭到軍方發現，最後仍被航醫官判定BMI超標，被下令停飛；法官認為蕭男坦承犯行，依現役軍人犯偽造公文書罪判刑8月，緩刑2年，並須參加法治教育3場。

判決指出，蕭男為空軍官校畢業，停飛前月收入約11萬元，他因被發現偽造自己及呂姓同袍的體格檢查記錄表，遭檢方提起公訴。

法官查出，蕭男犯案動機是因自己及同袍的BMI值超標，恐遭單位管制停飛而減少飛行加給，一時失慮而偽造體格檢查記錄表，影響軍方、國軍醫院的核發檢查報告的信用，以及國軍稽查受測人員身體狀況的正確性，蕭的行為遭軍方發現之後，於2023年3月間管制停飛，至今年4月仍是停飛管制狀態。蕭被停飛後扣除飛行加給，月薪為6萬元。

法官審酌，蕭男在尚未使用該偽造的體格檢查記錄表就被發現，且被發現後坦承犯行，軍方也表明不追究刑事責任，考量蕭犯案手段及犯行所害情節輕微，蕭也積極面對錯誤，依現役軍人犯偽造公文書罪判刑8月，但緩刑2年，條件是1年內接受3場法治教育。可上訴。