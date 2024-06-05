網紅YT「打臉名嘴」影射助理當軍火商掮客　立委馬文君提告吞敗

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅張榮洲前年（2022年）上網po片，指稱很多國民黨立委的辦公室助理，就是軍火商的Broker（掮客），例如「有一位姓馬的，從南投來的，就是一個重要的例子」，南投選出的立委馬文君認為遭抹黑，告張涉嫌加重誹謗，台北地院審結，判張無罪，可上訴。

判決理由指出，觀察張榮洲本案言論脈絡，重點是監督政府及國防軍事議題，涉及公益，並聚焦於針貶或批判軍事採購、國防政策等事項，非專以損害馬文君本人名譽為目的，且發表評論前，有媒體報導與自行查證立法院外交及國防委員會會議記錄為憑，縱然用語負面或不夠精確，仍未逾合理評論範圍。

本案源於張榮洲2022年3月22日，在個人開設的YouTube頻道「打臉名嘴」，以《It's war！_RJ凍未條》為題po片，評論前參謀總長、海軍二級上將李喜明2019年卸任後，建軍思想不僅人去政息，任內做的事幾乎從根由下往上全部被推翻，原因是李「完全得罪台灣軍方所有主子，這些人沒飯吃」。

張榮洲在影片中宣稱「我甚至可以很清楚的告訴大家，很多國民黨的立法委員，長期在國防外交委員會，他們的辦公室助理就是軍火商的Broker，有一位姓馬的，從南投來的，就是重要的例子」，張藉此指稱國防部「那些人有多小氣、有多恨他（李喜明）」、「美國人覺得莫名其妙阿」。

馬文君為5連霸立委，且都在立院外交及國防委員會擔任委員，她提起自訴，控告張榮洲未經查證，就po片抹黑她，涉犯加重誹謗罪嫌。

張榮洲不認罪，提出媒體2021年的報導指稱，時任馬文君辦公室主任楊男叫空軍中將到辦公室臭罵，並要求中科院採購特定廠商的通信系統設備，當時台聯黨也開記者會爆料質疑。

張榮洲聲稱，他查詢當時立法院第10屆第4會期外交及國防委員會第8次全體委員會議記錄，確有馬文君質詢時任國防部長邱國正關於通訊設備的內容，結合媒體剪報資料，確信自己本案發表的評論為真。

法官審理認為張榮洲已盡合理查證，對可受公評之事發表適當評論，張男雖敘述國防議題時不免牽扯馬文君，所用語句可能滋生外界誤解馬文君與軍火商有不正當關係，但非謾罵或故意破壞馬文君名譽為唯一目的，張本案對公益事項的言論自由應受較高保障，據此判張無罪，可上訴。