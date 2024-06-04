拒挖角竟沒命！鑰匙戳頭37下再遭飛踢慘死　殺人保全員判無期

▲保全員陳金順（中）酒後搭訕同行勸跳槽被拒，涉持鑰匙狂刺對方頭部再飛踢奪命。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北男子陳金順去年（2023年）與宋姓男子當街爭吵，光天花日持鑰匙金屬前端狂刺對方頭部37下，離開後折返現場，朝已受傷倒地的宋男踹頭多次，宋男送醫因心臟病發休克不治，新北地院選任素人國民法官參審陳男所涉殺人罪嫌，今（4日）判他無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

本案審理期間，傳喚檢方偵辦時協助鑑定死因的知名法醫高大成，再度釐清宋男死於頭部傷勢，或是遇襲引發心臟病喪命。高大成認為宋男雖肥胖，體重與心臟都為常人兩倍大，但事發前並無呼吸困難、心臟不適等情況，不至於突然心臟病發死亡。

高大成指出，宋男遺體頭部被打傷的顱內出血明顯，有血塊沉積、大腦發黑，體內最重要的中樞神經遭破壞，死因就是頭部外傷引發顱內出血合併休克，另有高血壓心臟病併發肺水腫情形。高認為，就算健康正常的人，頭部遭如此重擊，也可能只比宋男多活1小時，所以宋男死因跟肥胖無關。

不過合議庭最終採信法醫研究所鑑定結果，認定宋男是遭陳男猛烈攻擊，誘發自身高血壓性心臟病與冠狀動脈心臟病，出現心因性休克身亡。

判決指出，59歲陳金順與42歲宋男均為保全員、2人不同公司也互不相識，去年1月24日大年初三上午6點18分，陳男酒後在新北市蘆洲區1家便利商店前，搭訕宋男勸說跳槽當同事被拒，陳男認為遭宋男嗆聲沒面子，2人當街對罵進而扭打。

▲事發時陳金順與被害人宋男在超商前爭吵。（資料照／記者陳以昇翻攝）

陳男仗著酒意，涉掏出身上鑰匙，用金屬前端由上往下猛刺宋男頭部37下，再用腳狠踹宋男頭部3下，宋男滿頭是血，當場倒地。

陳男行兇後揚長而去，7分鐘後卻折返現場，再狂踢仍沒起身的宋男頭部6下，宋男經旁人報警送醫急救，當天上午不幸回天乏術。

陳男當場被趕到的警員逮捕，當時還酒醉胡言亂語，警方做酒測，驗出陳男呼氣酒精濃度達每公升1.22毫克。陳男到案否認意圖殺人或傷害致死，辯稱僅構成傷害罪，推稱宋男死於自身疾病。

由6位素人國民法官、3位素人備位國民法官及3位職業法官組成的合議庭，審理認為陳男行為時雖喝過酒，但辨識違法能力與控制行為能力正常，沒有爛醉而心神喪失、精神耗弱的減刑事由，加上警員獲報趕到，已鎖定陳男行兇，陳男承認行凶也不符合自首減刑條件。

合議庭查明陳男前科累累，另案執行徒刑完畢未滿5年又再犯本案，顯見陳男對於刑罰反應力薄弱、並沒心生警惕，具有相當惡性，犯行毫無情堪憫恕之處，審酌陳男復歸社會更生的可能性，未達須判死程度，今依殺人罪判陳男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。