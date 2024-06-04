　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒挖角竟沒命！鑰匙戳頭37下再遭飛踢慘死　殺人保全員判無期

▲▼蘆洲超商前殺人！酒醉保全「鑰匙插頭」男子倒地亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲保全員陳金順（中）酒後搭訕同行勸跳槽被拒，涉持鑰匙狂刺對方頭部再飛踢奪命。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北男子陳金順去年（2023年）與宋姓男子當街爭吵，光天花日持鑰匙金屬前端狂刺對方頭部37下，離開後折返現場，朝已受傷倒地的宋男踹頭多次，宋男送醫因心臟病發休克不治，新北地院選任素人國民法官參審陳男所涉殺人罪嫌，今（4日）判他無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

本案審理期間，傳喚檢方偵辦時協助鑑定死因的知名法醫高大成，再度釐清宋男死於頭部傷勢，或是遇襲引發心臟病喪命。高大成認為宋男雖肥胖，體重與心臟都為常人兩倍大，但事發前並無呼吸困難、心臟不適等情況，不至於突然心臟病發死亡。

高大成指出，宋男遺體頭部被打傷的顱內出血明顯，有血塊沉積、大腦發黑，體內最重要的中樞神經遭破壞，死因就是頭部外傷引發顱內出血合併休克，另有高血壓心臟病併發肺水腫情形。高認為，就算健康正常的人，頭部遭如此重擊，也可能只比宋男多活1小時，所以宋男死因跟肥胖無關。

不過合議庭最終採信法醫研究所鑑定結果，認定宋男是遭陳男猛烈攻擊，誘發自身高血壓性心臟病與冠狀動脈心臟病，出現心因性休克身亡。

判決指出，59歲陳金順與42歲宋男均為保全員、2人不同公司也互不相識，去年1月24日大年初三上午6點18分，陳男酒後在新北市蘆洲區1家便利商店前，搭訕宋男勸說跳槽當同事被拒，陳男認為遭宋男嗆聲沒面子，2人當街對罵進而扭打。

▲▼蘆洲超商前殺人！酒醉保全「鑰匙插頭」男子倒地亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲事發時陳金順與被害人宋男在超商前爭吵。（資料照／記者陳以昇翻攝）

陳男仗著酒意，涉掏出身上鑰匙，用金屬前端由上往下猛刺宋男頭部37下，再用腳狠踹宋男頭部3下，宋男滿頭是血，當場倒地。

陳男行兇後揚長而去，7分鐘後卻折返現場，再狂踢仍沒起身的宋男頭部6下，宋男經旁人報警送醫急救，當天上午不幸回天乏術。

陳男當場被趕到的警員逮捕，當時還酒醉胡言亂語，警方做酒測，驗出陳男呼氣酒精濃度達每公升1.22毫克。陳男到案否認意圖殺人或傷害致死，辯稱僅構成傷害罪，推稱宋男死於自身疾病。

由6位素人國民法官、3位素人備位國民法官及3位職業法官組成的合議庭，審理認為陳男行為時雖喝過酒，但辨識違法能力與控制行為能力正常，沒有爛醉而心神喪失、精神耗弱的減刑事由，加上警員獲報趕到，已鎖定陳男行兇，陳男承認行凶也不符合自首減刑條件。

合議庭查明陳男前科累累，另案執行徒刑完畢未滿5年又再犯本案，顯見陳男對於刑罰反應力薄弱、並沒心生警惕，具有相當惡性，犯行毫無情堪憫恕之處，審酌陳男復歸社會更生的可能性，未達須判死程度，今依殺人罪判陳男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

ET快訊
快訊／唐治平母喪失聯「找到人了！」　經紀人：非常擔心情況
女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭
快訊／加油發票中1000萬！獎落2縣市
獨／黃仁勳吃百元熱炒店　菜單備註4字！給3萬元不用找
輝達來台設廠落腳處曝！楊文科招手黃仁勳：首選就在新竹縣
獨／走鐘獎瘋傳不辦了？　呱吉「確實遇到瓶頸」
快訊／松山分局又出事　2警遭搜索約談
快訊／2綠委跑票　原民禁伐補償金增至6萬三讀通過
三讀！議員助理費月增8萬　村里長增發7.5萬春節慰勞金
北漂男遭輾頭亡　父母北上認屍痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭

擺豬頭、潑臭鯡魚！討債集團超狠手法曝　中警破8起幫派滋事

欣興併購旭德爆內線交易　2公司高層多人涉案遭搜索約談

頭過身沒過畫面曝！永和限高桿「秒軟」狂晃　環河東路僅1道通行

拒挖角竟沒命！鑰匙戳頭37下再遭飛踢慘死　殺人保全員判無期

「誰摔死了李新」影射羅淑蕾　郭新政、盛竹如二審判賠200萬

與姊吵架心情差！新莊男手拿2菜刀逛大街　6警包圍他秒丟地上

快訊／北市再傳警員包庇色情業　松山分局2警遭搜索約談

嘉市3歲童遭強灌綠豆湯拌飯！被抓進廁所手臂全傷　教保員竟無照

台東男深夜酒駕「2車等紅燈無辜挨撞」　車頭變形這下慘了

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

桃園女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭

擺豬頭、潑臭鯡魚！討債集團超狠手法曝　中警破8起幫派滋事

欣興併購旭德爆內線交易　2公司高層多人涉案遭搜索約談

頭過身沒過畫面曝！永和限高桿「秒軟」狂晃　環河東路僅1道通行

拒挖角竟沒命！鑰匙戳頭37下再遭飛踢慘死　殺人保全員判無期

「誰摔死了李新」影射羅淑蕾　郭新政、盛竹如二審判賠200萬

與姊吵架心情差！新莊男手拿2菜刀逛大街　6警包圍他秒丟地上

快訊／北市再傳警員包庇色情業　松山分局2警遭搜索約談

嘉市3歲童遭強灌綠豆湯拌飯！被抓進廁所手臂全傷　教保員竟無照

台東男深夜酒駕「2車等紅燈無辜挨撞」　車頭變形這下慘了

防晴空匯憾事再發生　內政部：1個月內展開全國高樓建物消防公安抽查

吳申梅發片做公益「賣一張捐一半」　超暖事蹟曝光

介紹買車賀成交！友樂喊「請吃飯」　他苦等1年氣：竟用2千元打發

唐治平母喪爆失聯「找到人了！」　經紀人：非常擔心情況、會陪伴他

桃園女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭

台東關山加強端午連假交通疏導　山區道路多落石籲小心行駛

被提案送紀律委員會　郭國文點名至少7藍委：想要送就全部一起送

中國海軍越過日本海成新常態　深化戰略同盟並持續對話

綠委連署原民禁伐補償金調漲竟翻桌　民眾黨酸：瘋起來自家人都怕

「你要改進防盜！」　小偷凌晨行竊…囂張留下手機號碼和字條

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

社會熱門新聞

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

新竹女議員偷吃律師！同床半裸大腿跨身上

唐治平神隱！媽媽「開不出死亡證明」

獨／住家被搜出大麻　律師淪被告

駕駛血染上衣驚悚急喊：我前面還有車

雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳

血腥畫面曝！新竹8惡煞闖酒店包廂砍人

替宅宅平反！中捷長髮男：欣梅爾一定會這麼做

晴空匯2消殉職　5次求救音檔外流

即／蘇花崇德隧道北端坍方　雙向交通阻斷

即／永和大樓保全與酒醉住戶扭打　突倒下命危送醫

更多熱門

相關新聞

為100元弒母！啃老兒無期徒刑定讞

為100元弒母！啃老兒無期徒刑定讞

新北市板橋區2022年3月間發生一起弒母案件，黃姓男子在家啃老，在案發當日僅因向老母親索討100元不成，竟惱怒將老母自四樓陽台推下，老母摔死。黃男遭捕後，還冷血辯稱母親「自己跳的」。一二審均將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

人妻私奔17年　一通電話意外披露殺人案

人妻私奔17年　一通電話意外披露殺人案

巴西11歲少女「四肢綑綁」陳屍垃圾場

巴西11歲少女「四肢綑綁」陳屍垃圾場

台南地院辦國民法官模擬法庭活動

台南地院辦國民法官模擬法庭活動

直播傳教被除草聲打擾　他活活打死鄰居

直播傳教被除草聲打擾　他活活打死鄰居

關鍵字：

殺人無期徒刑褫奪公權保全員國民法官

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

唐治平經濟陷困境求戲拍

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面