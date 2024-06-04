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奧運倒數！巴黎驚傳「上千街友遭驅逐」　人權團體控：社會清洗

▲▼2024巴黎奧運。（圖／路透）

▲2024年巴黎奧運將在七月底登場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運將於7月24日登場，法國人權組織卻紛紛指控，當局正在首都展開「社會清洗」，驅逐上千名街友，讓生活艱辛的底層民眾，面對更加嚴峻的情況。

法國人權組織「Le Revers de la Médaille」3日發布報告指控，當局計畫在奧運之前展開「清理」行動，把「不受歡迎者」趕出巴黎，以及首都所在的法蘭西島大區（Île-de-France）

報告指出，巴黎與周邊地區帳篷營地遭到驅逐與拆除的情況，自從去年4月起越演越烈，過去13個月已有1萬2545人被驅逐，包括尋求庇護者、已經陷入危險與脆弱處境的家庭與兒童。警察也打壓性工作者與吸毒者，把他們從能夠獲得關鍵醫療與支持的網絡中移除。

該組織表示，法國各地至少需要2萬間住房，才能長期解決街友問題，法蘭西島大區（Île-de-France）就需要7千間。儘管巴黎市府提出1000個緊急床位的計畫，但尚未獲得批准。

▲▼巴黎奧運聖火於8日抵達馬賽港，現場湧入15萬人潮共襄盛舉。（圖／路透）

▲奧運聖火抵達馬賽港時，現場湧入15萬人潮共襄盛舉。（圖／路透）

與此同時，國際人道主義組織「世界醫生」（Médecins du Monde）健康監測協調員亞勞齊（Paul Alauzy）也指控，當局正對巴黎最不穩定的人口進行「社會清洗」（social cleansing），只為了讓巴黎在奧運期間「以最討人喜歡的形象」亮相。

亞勞齊說，這些人被巴士載往暫時地區中心安置，「他們把悲慘隱藏在地毯下。如果這真的是一個有尊嚴的問題解決方案，人們會爭先恐後地搭上巴士，但他們沒有。」

對此，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）強調，安置工作屬於中央政府職責，市府一直在請求中央提出可信計畫，安置「多年來」居住在首都街頭的3600人，也已經盡了一切努力解決問題，「我們每周都讓很多家庭住進房子裡……我對於這件事情被推給市政府感到憤怒。」她去年堅稱，沒有人會被迫離開這座城市。

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