車擋出入口遭檢舉　通緝犯見警狂逃！2小時後草叢被逮

▲通緝犯陳男見警車拔腿就跑。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因涉嫌傷害遭通緝的37歲陳姓男凌晨見警車來，竟跳下車突然拔腿狂奔，員警立即尾隨，陳男則逃進釣蝦場後反鎖藏匿，警方立即呼叫支援並在附近圍捕，果然在2小時後在草叢內逮到陳男，並從其車上查獲改造手槍、子彈及安非他命，依法移請偵辦。

▲警方費時2小時搜索將他逮捕。（圖／桃園警分局提供）

今日凌晨桃園警察分局埔子派出所警員嚴譽及丁柏天接獲民眾報案，指稱桃園區富國路某釣蝦場的停車場入口遭一輛自小客堵住妨礙通行。警方獲報立即前處理，警車剛抵達現場，有一名男子突然從該部自小客車打開車門狂奔，員警立即尾隨，男子逃進釣蝦場並反鎖鐵門後藏匿。

▲警方從陳男車上及住處搜出改造手槍、子彈、毒品及吸食器。（圖／桃園警分局提供）

員警立即分頭搜尋並呼叫警力支援，員警循線進行追緝圍捕，2小時內在1公里外的民宅旁草叢查獲陳姓男子(因涉嫌傷害案遭發布通緝中)，將他帶返停車場，於其所駕駛之自小客內查獲改造槍之1把、子彈16發及安非他命等毒品，又在其住處起獲改造槍支1把及改造工具1批。

據了解，陳男因深夜隨意停車等朋友，看到警車靠近馬上逃逸，逃進釣蝦場後從後門逃離，循附近巷弄逃逸，跑到筋疲力盡躲進草叢內仍被員警查獲，全案依法移請偵辦。