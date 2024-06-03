減肥藥「含第四級毒品」！台中關查扣360包共10kg　1男移送法辦

▲刑事局中打查獲張男進口含第四級毒品的瘦身產品。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心查獲，一名張姓男子從越南進口瘦身產品，經檢驗發現，裏頭竟然有第四級毒品西布曲明成分。根據統計，中打從2023年6月至2024年5月共查獲14件類似案件，一共14名犯嫌被逮捕，依照毒品危害防制條例移送法辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心4月間接獲財政部關務署台中關情資，在台中市查獲1起自越南進口瘦身產品，數量多達360包，重量超過10公斤，檢驗含有第四級毒品西布曲明成分，循線將張姓犯嫌查緝到案，防止含有毒品成分瘦身產品流入市面危害民眾健康。全案依涉嫌毒品危害防制條例移請台中地方檢察署偵辦。

根據統計，刑事局中部打擊犯罪中心112年6月至113年5月在台中、彰化、南投地區，陸續查獲從泰國、越南、柬埔寨及馬來西亞等國家，寄送含有西布曲明成分瘦身產品來臺，共計14件14人，查扣的證物有膠囊、水果酵素及咖啡飲品。經調查發現，犯嫌為尋求瘦身效果，透過網路向國外購買或由當地親友購買後，寄送來台使用。

刑事局呼籲，網路販售來路不明或標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜第四級毒品西布曲明成分，西布曲明屬於中樞神經抑制劑，有引發心悸、心律不整或心跳停止等嚴重副作用，民眾切勿因貪求快速瘦身而購買使用，不僅會造成身體傷害，更觸犯運輸毒品重罪，依毒品危害防制條例第4條規定，運輸第四級毒品者，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，來台的外籍民眾亦應遵守我國法令，切勿觸法。