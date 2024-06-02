校園版N號房！體育生偷拍多女　導師：妳就當惡夢一場

▲A同學母親表示，女兒身心受創，至今都要看身心科，但加害者並未道歉，更質疑校方失職輕放。



圖文／鏡週刊

北部一所知名高中爆出「校園版N號房」事件！被害女同學家長指控，該校男籃隊一名學生，從高一就開始持手機進入廁所，偷拍女性如廁，犯行長達3年，受害者恐達數十人。直到案件東窗事發，學校啟動性平調查，家長也報警提告，最終少年法院裁定，將犯案少年施以保護管束。

不過，A同學的母親表示，法院按照現行《少年事件處理法》作出裁定，對加害者僅施以保護管束，感到很遺憾！然而，應該好好亡羊補牢的學校，也未依照性平會建議記予大過的處分，僅記加害者2小過，根本是放水，讓人質疑校方和社會上的輔導機制，能夠有多少幫助？加害者未來會不會再犯？這些都是很大的問題！

A同學母親痛批，女兒在此事件中受創很深，至今還要看身心科，但校方消極以對，根本未提供任何幫助，甚至班導還對孩子說：「妳就當惡夢一場」，這是身為教育者應有的言行和作為嗎？

▲該知名高中是教育部核准的科技重點發展學校，每年可獲得逾2億的補助經費。（翻攝Google map）

A同學母親說，加害者及其父母目前尚未正式跟被害人道歉，連學校也未致歉，她還批評，該校家長會長是大學教授，還是公共行政知名學者，但他完全未替受害者發言或爭取照顧，等於家長會形同虛設，令人非常難過、失望！

本刊調查，發生偷拍事件的知名高中，是教育部核准的科技重點發展學校，每年可獲得逾2億的補助經費。該校女籃隊曾在全國比賽中打入4強，成績不錯；男籃隊則成績一般。

針對家長指控，該縣市教育局表示，尊重被害學生家長的說法，若對於校方調查或懲處結果不服，可依法申覆，由校方執行相關程序。

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