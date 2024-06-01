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社會 社會焦點 保障人權

囂張騎士「擅闖國道」還抽菸！　肉身緊貼廂型車驚悚瞬間曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名機車騎士日前誤闖國道10號，一度還停在路邊槽化線上喝水、抽菸，當時警方表示，若民眾有檢舉影片且有顯示明確時間，將會依規定製單舉發。沒想到隔天就有網友上傳一段1分多鐘的行車記錄器影片，該名騎士在1個小時之後竟跑到國道1號上，甚至在4秒內大膽變化車道，險些與一輛廂型車發生擦撞，畫面相當驚險。

▲機車闖國道。（圖／翻攝自1968）

▲騎士誤闖國道，竟停在槽化線上喝水、抽菸。（圖／翻攝自1968）

《ETtoday新聞雲》記者在上月30日於監視系統直擊，一名男騎士在當日下午騎車誤闖國道10號，一度還停在路邊槽化線上喝水、抽菸。國道警方在30日下午3點45分接獲通報，但趕抵現場時，騎士已經自行離開；警方表示，事後沒有接獲民眾檢舉，如果民眾有檢舉影片且有顯示明確時間，警方將會依規定製單舉發。

國道抽菸騎士的另一段畫面。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout地圖型行車紀錄器分享平台）

▲騎士又被目擊出現在國道1號，險些與其他車輛發生擦撞。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout地圖型行車紀錄器分享平台）

沒想到隔天就有網友將一段1分多鐘的行車記錄器影片，上傳至YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車紀錄器分享平台」。原來該名騎士離開國道10號大約1個小時之後，竟然出現在國道1號往岡山路段。

影片中，騎士一路行駛在中線車道，接著龍頭一扭突然右轉至外線車道，險些與後方的廂型車發生擦撞，整個過程大約只有4秒鐘，最後他退至路肩繼續往前行駛，畫面相當驚險。根據《聯合新聞網》報導，警方經比對之後判定兩段影片的騎士是同一人，目前已經掌握騎士身分，後續將朝公共危險罪方向偵辦。

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