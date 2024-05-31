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社會 社會焦點 保障人權

17歲正妹百貨遭偷拍！噁男還「看手機回味」　報警發現20段影片

▲▼高雄17歲少女在百貨美食街，遭到噁男錄影偷拍 。（示意圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄17歲少女在百貨美食街，遭到噁男錄影偷拍。（示意圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名17歲少女日前跟朋友前去前鎮區一家百貨公司的美食街用餐，不料卻被一名男子鎖定「手機一直跟著她移動」，她當下懷疑遭到偷拍，偷偷繞到男子背後確認，發現手機影片中的主角真的是她，氣炸報警。警方獲報後趕往，找到30歲羅姓男子，檢視手機確實有少女影像，由於拍攝非隱私部位，少女暫不提告，警方要求羅男當場刪除影片後讓他離開。

到底要多噁心？17歲少女在網路發文指出，去百貨美食街吃飯時，發現一名男子站在她跟她朋友旁邊一陣子，起初還沒有什麼懷疑，但後來發現男子手機一直對著她、跟著她動，當下直覺一定是偷拍。

後來要離開時，少女繞到男子背後隔著2張桌子距離確認，才發現男子竟在回味剛剛拍的影片，而主角真的是她自己，當下氣炸報警。

前鎮分局員警獲報後立即趕往，會同百貨公司保全於美食街內，發現特徵相符的30歲羅姓男子，請羅男出示手機內影像後，確認有少女影像，當場要求他刪除。

少女指出，男子本來只刪了3個影片，但她發現影片還有拍其他女生搭手扶梯的影片，馬上跟警察反應，男子才承認，並將20幾段影片全部刪掉。少女也痛批「好噁！真的很不舒服」，呼籲大家搭手扶梯時請多多注意後方，她只是穿低腰長褲、短版上衣就被拍了，「請注意旁邊有沒有怪人」。

由於拍攝地點為公共場所，且未拍攝隱私部位，少女暫不提告，警方提醒，未經當事人同意隨意拍攝他人可能侵害肖像權或其他權利，提醒民眾勿以身試法。

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