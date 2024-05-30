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快訊／彰化大樓火警！32歲男「10F墜落1F」當場失去呼吸心跳

▲▼彰化市中正路火警，1男墜樓。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市中正路一段火警，1男墜樓命危送醫搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化市中正路一段一處大樓30日下午1時45分左右發生火警！警消獲報到場處理，發現頂樓冒出黑煙但無明顯火勢，但處理過程中，有民眾突聞「碰」一聲巨響，發現一名32歲男子從10樓墜落，人倒臥一樓已失去生命跡象，警消緊急將其送醫搶救。

▲▼彰化市中正路火警，1男墜樓。（圖／記者唐詠絮翻攝）

附近鄰居稱，火警發生前曾聽到男子講電話的聲音，狀似與對方發生激烈爭執，不久後就聞到濃厚燒焦煙味，懷疑是男子縱火。至於詳細事件發生原因，仍有待進一步調查釐清。

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