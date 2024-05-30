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每天多30萬顆！雞蛋產量續創新高　專家示警：別買低價即期蛋

▲國內蛋價議題持續延燒。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內雞蛋產量供過於求，蛋價連降但買氣仍低迷。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

根據農業部最新雞蛋產銷資訊統計，目前國內投入生產蛋雞有3563萬隻，比上周又多了14萬隻，而雞蛋產量再創新高，每日生產過剩30萬顆雞蛋，因買氣疲軟、蛋商庫存越積越多，近期傳出有業者以低於行情價降價出清。業者提醒消費者，近期應避免購買低價出清的雞蛋，可能是久放或不新鮮的蛋品。

國內蛋價上周再降3元，這已經是4月以來第3度降價，目前產地價降至每斤32.5元、批發價42元，蛋價創2年新低，但產量卻持續攀升，正值雞蛋消費淡季，包括農業部、養雞協會與蛋商公會均呼籲蛋農適度減產因應，以免血本無歸。

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台北市蛋商公會理事長林天來也坦言，上周蛋價再降3元，但買氣仍持平，並未明顯回升，主因是天氣炎熱，消費者用蛋量減少，下周又是端午節假期，都會衝擊買氣，但因連續降價，蛋農已不敷成本，下周蛋價是否會變動，仍要評估產銷狀況。

一名北部蛋商指出，目前雞蛋每日產量多達12萬1500箱，以國人每日需求12萬箱來算，每天都多出1500箱（每箱200顆），也就是30萬顆雞蛋，每天都多30萬顆，累積下來很可觀，因為蛋商跟蛋農間採包銷制，無論產銷狀況如何都必須收蛋，導致蛋商囤蛋越來越多，近期傳出有蛋商不惜降價求售，20斤的箱蛋只賣600元左右，可能是快到期的「即期蛋」。

在新北市經營蛋行的謝姓業者提醒消費者，近期購買散裝白蛋要特別留意有效期限，就算是傳統市場的秤重雞蛋，在蛋箱側邊貼有雞蛋溯源標籤，會標示雞蛋的有效日期，通常是雞蛋出場日20天為有效日期，因天氣炎熱，雞蛋常溫較不耐放，提醒消費者應避免買快過期的即期蛋品，此外，目前雞蛋零售價約40元上下，如果低於行情過多，就要留意鮮度。

謝姓業者也建議消費者，可從雞蛋的外觀來判斷雞蛋是否新鮮，如果是新鮮雞蛋，通常蛋殼的表面是光滑的，幾乎看不見氣孔，也不會有水痕；但如果蛋殼表面過於粗糙、或蛋殼表面有明顯的水紋，可能就是存放過久的雞蛋，有過敏體質者應避免食用。

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