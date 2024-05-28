國民黨嘉義縣市議會黨團召開記者會　表態支持國會改革法案

▲▼ 中國國民黨嘉義縣市議會黨團，表態支持國會改革法案。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立法院院會近日因國會改革法案沸沸揚揚，力拚本週三讀，國民黨嘉義縣市議會黨團28日上午在嘉義市議會舉行記者會，質疑國會改革法案「民進黨在怕什麼？」縣市議會國民黨團強調要回歸民主機制，制衡擴權的執政黨，表達支持國會改革，追查弊案真相。

出席記會的有嘉義市議會黨團書記長張秀華議員、傅大偉、陳家平、張敏琪、郭定緯、鄭光宏、蘇澤峰議員，嘉義縣議會王啓澧、詹琬蓁、吳思蓉、簡嘉億議員，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯、嘉義縣黨部副主委國恕強等人。

▲中國國民黨嘉義市議會黨團書記長張秀華議員、傅大偉、陳家平、張敏琪、郭定緯、鄭光宏、蘇澤峰議員，嘉義縣議會王啓澧、詹琬蓁、吳思蓉、簡嘉億議員，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯、嘉義縣黨部副主委國恕強出席表態。（圖／記者翁伊森攝）

張秀華表示，民進黨以前也提國會改革，賴清德說，少數服從多數，多數尊重少數，以前有尊重少數嗎？現在有服從多數嗎？

傅大偉表示，自己支持立院調閱文件時，拒絕、拖延或隱匿不提供相關文件，經立法院會決議，移送監察院提出糾正或彈劾，政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係的人，則需處以罰鍰。超思蛋、高端、快篩有弊案，國會可以開聽證會調查,，替人民行使監督權利，民進黨一直反對,不覺得心虛可疑嗎？

鄭光宏引述之前台南市議會議長選舉案，所以後來修法採記名投票，而立委代表人民行使政治權利，法案表決採記名投票，是對選民負責，選舉正、副院長也應記名投票，讓選民知道自己選出的立委，支持何人擔任正、副院長，未來修法後，國會將與地方議會一致，議長選舉都採記名投票，杜絕黑箱，光明正大的投票，不再需要技術亮票。

陳家平說，政府官員到立法院備詢時，要誠實，不能說謊，更不能囂張目中無人，百姓有知的權利，所以要訂定藐視國會罪，讓官員不得在國會做虛偽陳述，方可強化國會立法權，過去衛服部長陳時中、薛瑞元在國會質詢時，針對高端議題涉及說謊，行政院長蘇貞昌惡意反質詢，所以要有罰則規範，不得反質詢，質詢的答覆，不得超過質詢範圍，被質詢人不得拒絕答覆、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為者，必須處以罰鍰。

嘉義縣詹琬蓁議員說，國會改革法案可以將以前外界對疫苗及快篩的質疑，徹底釐清。她也提議會以前在畜牧業審查條例修法為例，民進黨民代事後反對，所以國會改革法案非常重要。另外這次街頭抗議，很多高中生也上街頭，但我們一定要有判斷是非對錯的能力，立法院真的沒有討論嗎？沒有審查嗎？這些都可以查證到。