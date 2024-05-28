快訊／大雷雨轟炸5縣市　持續1小時以上

▲氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）
記者蔡亞樺／台北報導
中央氣象署上午11時27分至11時38分連發3則大雷雨即時訊息，警戒範圍包括屏東縣、台東縣、嘉義縣、台南市、高雄市，時間持續1小時以上。
氣象署表示，屏東縣大雷雨持續時間至下午1時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度
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▲ 屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）
另外，氣象署11時32分也針對台東縣、屏東縣發布大雷雨訊息，持續時間至中午12時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
▲嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等5縣市，發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）
氣象署也在上午11時38分再發布大雷雨，持續時間至中午12時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度
大雷雨即時訊息
影響時間：28日白天
警戒區域：屏東縣
大雷雨即時訊息
影響時間：28日上午
警戒區域：台東縣、屏東縣
大雷雨即時訊息
影響時間：28日上午
警戒區域：高雄市、嘉義縣、屏東縣、臺南市
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