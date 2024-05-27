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社會 社會焦點 保障人權

台旅客假扮日本和尚夾帶加熱煙彈闖桃機　海關查扣560條

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機）

▲ 台灣男子為走私加熱煙彈，假扮日本和尚於桃園機場入境時被海關查獲。（圖／資料照片）

中央社

為夾帶加熱煙彈入境，3名旅客由1人偽裝日本和尚想降低海關警戒，但早被同機旅客發現3人在日本機場分裝加熱煙彈並拍照檢舉，入境後就被海關攔下，查扣560條加熱煙彈。

根據知情人士今天表示，26日自東京返台的華航CI-105航班中，一名本國籍男子為走私加熱煙彈入境，疑似喬裝成日本和尚，但因穿著顯目，在日本機場候機室內分裝煙彈時，遭同班機旅客拍照存證，並在返回台灣時向海關舉發，更提供男子穿著日本和尚打扮的照片。

海關人員在接獲檢舉後，立刻鎖定「和尚」及同行2名旅客，在3人隨身行李中查獲560條加熱煙彈，已全數暫扣。

▲南投縣衛生局呼籲民眾出國返台切勿攜帶加熱菸、電子煙，以免受罰。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣衛生局呼籲民眾出國返台切勿攜帶加熱菸、電子煙，以免受罰。（圖／南投縣衛生局提供，資料照片）

有海關人員私下表示，目前海關查扣的加熱煙彈已堆滿倉庫，排隊等待各所屬地方衛生機關領回後銷毀。

菸害防制法修正案去年3月22日上路，電子煙及未經健康風險評估審查通過加熱煙等新興菸品皆違法，不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，攜帶入境最高罰新台幣500萬元。截至今年3月12日，無加熱煙通過健康評估。

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