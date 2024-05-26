拉力賽爆自撞「電商董座」卡駕駛座身亡　主辦單位曝奪命原因

記者趙蔡州／綜合報導

華盟國際越野拉力賽25日、26日在台東關山舉辦，不料26日上午10點40分發生有賽車在管制賽道內發生車禍，造成林姓男駕駛、某網路電商董事長重傷送醫不治。主辦單位表示，林男衝線後應在緩衝區停下，但當時車輛疑似失控沒有減速，又撞到車輛最脆弱的側邊，才導致憾事發生。

「華盟國際越野拉力賽」第2天賽事26日上午在關山舉辦，參賽者林男駕駛賽車行經管制賽道（關山鎮溪埔路）時，疑似失控高速自撞路邊的電線桿，強大的撞擊力把電線桿當場撞斷，賽車也嚴重變形、車殼零件四散。

消防人員到場時，駕駛林男已無呼吸心跳，卡在駕駛座上一動也不動，立刻使用破壞器材將林男拉出送醫，途中更注射腎上腺素盼提高生存機率，最終仍傷重不治。副駕駛朱姓男子意識清醒，送醫後有輕微腦震盪。

▲華盟國際越野拉力賽26日比賽中發生死亡車禍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

越野拉力賽主辦單位彭姓負責人表示，林男由於25日比賽結果不佳，26日起步被安排比較後段，衝線後應在緩衝區停下，但當時車輛疑似失控，未明顯減速，最終撞上電線桿，且還撞到車輛最脆弱的側邊，才導致悲劇發生。他強調，林男皆依規定穿戴安全裝備，無奈衝撞力道實在太大，認為失控應是事故原因。

死者林男是某網路直播購物公司董事長，也是桃園地方著名人士，還任職國道公路警察之友會刑大辦事處處長，非常熱愛賽車，經常在臉書分享自己練車的照片，也並非第一次參賽，從他25日在臉書分享的賽事影片來看，顯示他衝線後的操作與26日基本相同，不料竟發生死亡悲劇，讓他的親友都難以置信、悲痛萬分。