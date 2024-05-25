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社會 社會焦點 保障人權

失聯5天！80歲失智翁虛弱倒山林　警消地毯式搜索奇蹟尋獲

▲▼ 80歲失智翁失聯5天，六甲山區奇蹟尋獲 。（圖／記者林東良翻攝）

▲80歲失智翁失聯5天，六甲山區奇蹟尋獲 。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、陳韻如／台南報導

高雄一名80歲劉老先生18日騎機車外出失聯，而因其患有失智症及糖尿病等疾病，家屬擔心騎出意外，焦急外出尋找，並報警求助。警方獲報後立即展開協尋，發現劉男竟消失在六甲山區，緊急通報消防協助搜索，警消合力入山地毯式搜索，終於在23日於土埋坑地域竹林裡發現身體虛弱的劉男，而其5天沒進食服藥，卻奇蹟式獲救，也讓家屬相當開心。

這起案件發生在18日，住在高雄的劉男一早騎著機車出門卻失聯，家屬焦急尋找未果，便於當晚10時30紛前往麻豆警分局報案，希望警方能夠協助尋找。

▲▼ 80歲失智翁失聯5天，六甲山區奇蹟尋獲 。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 80歲失智翁失聯5天，六甲山區奇蹟尋獲 。（圖／記者林東良翻攝）

警方受理後，立即調閱監視器車辨等系統，確認劉男進入六甲山區後，隨即通報消防局救難人員，警消隨後也展開全力搜索，陪同家屬調閱各個可能行經的監錄系統、騎乘機車踏遍顛頗泥濘小路，最後鎖定大丘山區展開地毯式搜索。

直到23日下午3時53分許，警消人員終於在土埋坑地域竹林裡（馬斗瀾及南勢坑地域中間）找到劉男，而透過畫面可以看到，警消人員尋獲劉男後欣喜大喊，「找到了！找到了！」但劉男因多日未進食服藥，身體相當虛弱倒臥在地，警消人員隨即拿出水讓他飲用，並緊急將劉男送醫救治，整個過程令人振奮。

▲▼ 80歲失智翁失聯5天，六甲山區奇蹟尋獲 。（圖／記者林東良翻攝）

警消同步通知在警局苦守等候的劉男家屬，家屬情緒激動，悲喜交加，也對警方表示非常感謝，而劉男也在送醫救治後逐漸恢復，暫無生命危險，也讓眾人如釋重負。

對此，警方呼籲，民眾如發現親友失聯，應第一時間報案，與警方通力合作，讓每個家庭都能幸福安康。此次行動，不僅彰顯了警方的高效與專業，也再一次印證了警方為民服務、全心全意的崇高精神。

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