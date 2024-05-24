竹南修路爆爭議！民宅樑柱遭「挖洞砍鋼筋」　包商：好心幫移水管

▲ 監視器拍到包商擅自挖樑柱過程，屋裡擔心有安全隱憂。（圖／翻攝臉書竹南大小事）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣政府正在進行竹南鎮市區50米主幹道環市路的道路、人行道改善工程，有謝姓女屋主今天在臉書PO文抱怨，房屋受到施工影響後，施工單位4月底突然將將她家臨路的樑柱挖洞、截斷結構鋼筋，原本承諾的安全鑑定卻遲遲沒有下文，最近地震頻傳，讓她感到焦慮又無奈。承包商蔡姓工地主任今天（24日）下午表示，已申請結構技師鑑定是否有安全危害，一定會負責修復及安全維護工作。

謝姓婦人在臉書「竹南大小事」指控，4月28日上午10點多，施工廠商突然將她房屋前面的樑柱底部，鑿出一個約30公分見方的大洞，而且樑柱裡面的鋼筋部份被截斷，施工單位宣稱要接雨水管，事後並承諾請結構技師公會處理，等候近1個月至今毫無下文，擔心房屋結構受損，遇到大地震會有安全問題。

▲竹南鎮環市路人行道改善工程，屋主抱怨遭包商擅自挖樑柱有安全隱憂。（圖／翻攝臉書竹南大小事）

承包商蔡姓工地主任到現場說明，強調已向台中市結構技師公會申請安全鑑定，但專家尚未敲定調查日程，初步從相片觀看，應無結構安全隱患。包商承諾，鑑定後的補強、改善工程，將由包商無償承擔，也會請第三方公正鑑定單位出具報告書，讓屋主安心。

▲竹南鎮環市路人行道改善工程，屋主抱怨遭包商擅自挖樑柱有安全隱憂。（圖／屋主提供）

縣府土木科長黃哲君表示，包商進行人行道改善工程時，見該戶樑柱的雨水排水管外露，「善意」要導入排水溝內，過程中裁斷小部份鋼筋和樑柱結構，縣府已嚴格督促包商需盡速請公正鑑定單位到場調查，務必做好安全防護工作。