快訊／北市和平院區涉弊！院長室工程「1拆4」　官商3人遭約談

▲和平醫院院長室裝修工程標案疑遭承辦人員化整為零，小額發包給特定業者涉嫌圖利弊端。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市立聯合醫院和平院區工務課楊姓課長，前年辦理院長室等辦公室整修工程時，疑似為了規避公開招標的限制，將30多萬的工程，化整為零，拆成4個小額採購案，發包給1對夫妻經營的多家裝潢業者，台北地檢署檢察官23日指揮調查局搜索並約談楊姓課長等3人，全案朝圖利等罪嫌方向偵辦。

據了解，本案源於民眾檢舉，和平院長許家禎2022年5月上任時，正值新冠疫情嚴峻時期，院區卻大肆進行院長室的裝修工程，且只發包給特定廠商，疑有弊端。

檢調獲報後展開調查，發現和平院區的整體辦公室設備汰換、修補工程，全部金額超過30萬元，依照當年《政府採購法》規定，超過10萬元(現已改為15萬元)就須進行公開招標，如有必要分批辦理，經上級機關核准，仍應依總金額合計採購金額並依規定辦理。

但這項裝修工程卻巧妙地被拆成4個不到10萬元的小額採購案，規避《政府採購法》適用，承攬業者還疑似以不實的報價單，取得這4個整修工程，其中涉及《貪污治罪條例》公務員圖利、《刑法》行使業務登載不實等罪，全案由檢察官蕭永昌指揮調查局台北市調處兵分3路展開搜索，並約談楊姓課長與業者夫妻共3人。