台中網紅餐廳爆勞資糾紛　勞工局三度勞檢遭放鴿子要開罰　

▲連姓員工投訴指出，該間網紅餐廳老闆未如實幫他投保勞健保，並有違法扣薪嫌疑，憤而向勞工局申訴。（圖／截取自Google Maps）

記者白珈陽／台中報導

台中市西區一間網紅餐廳的連姓員工投訴指出，他4月份薪資僅領到1萬988元，不到月薪的三分之一，質疑是跟雇主反映未投保勞健保及請喪假，遭到違法扣薪，憤而向勞工局申訴；曾姓業者坦承因疏忽未替連男保勞健保，強調將會依法補足保費，但他反控是連男未依照請假流程提供訃聞，遂依打卡紀錄發薪。台中市勞工局表示，本月已3度通知業者要實施勞動檢查，但業者均拒絕、規避受檢，將開罰3萬元至15萬元罰鍰。

該間網紅餐廳位於台中勤美商圈，主打香辣川味拌麵及各式小吃，在Google有4.9顆星，並在網路有多名網紅、部落客的食記，頗受好評。

連姓員工表示，他在該店股東的介紹下，於今年3月1日前往餐廳工作，月薪為3萬5000元，入職前曾姓雇主曾跟他索取身分證影本，稱要投保勞健保，後來也再一次於LINE群組詢問員工勞保問題，但2次下來，他發現公司仍沒替他投保勞健保，已經觸法。

連男說，他3月份上班全勤，4月因奶奶過世，向公司請了6.5天喪假，扣除例假日，4月份上了15.5天的班，未料5月10日領薪時，曾姓前雇主透過LINE傳訊息，他竟只有領到1萬988元，不到月薪的三分之一，若換算成時薪更不到百元，根本低於法定最低薪資規定。

▲連男說，他4月份上了15.5天的班，領薪時竟只有領到1萬988元。（圖／連姓員工提供）

此外，他向前雇主反映薪資問題時，對方竟回應「該給的我都給了，剩餘的勞工局談，我們勞基法玩到底」、「你是我處理的第三個勞工案件，麻煩走正常管道向勞工局申訴你的不滿」等語；談到因奶奶過世而請喪假，對方說「像個男人懂得把悲傷轉為力量才被看得起」、「屁點大的事情、搞得世界末日一樣，再把奶奶跟家人搬出來，你只會永遠被人看不起。」

▲▼連男提供雙方LINE對話。（圖／連姓員工提供）

連男並認為，前雇主其中一句「別再回來，這是我最後忠告，不然你只會更難看」令他感受威脅，此部分已向警方提告恐嚇。

▲連男到警局對曾姓前雇主提告恐嚇。（圖／連姓員工提供）

連男強調，他跟曾男只是雇傭關係，他也不願親人過世，對方沒必要把他當狗一樣罵，僅希望將他應得的薪資取回，才向勞工局申訴。

曾姓業者坦承，他未替連男保勞健保是疏忽，將會依法補繳其保費。他也說，連男從入職第一天就向其他員工表示，若公司造成連的不快，就要「搞」公司；連在得知他未如期投保勞健保時，便開始延伸情緒給其他員工、破壞公司團結。

曾男指出，連的底薪為2萬7470元，另有全勤、績效獎金；而4月份的薪資，是根據連的打卡紀錄去發薪水。

▲曾男指出，連姓員工4月份的薪資，是根據打卡紀錄去發薪水。（圖／曾姓業者提供）

曾男說，從他開業4年多以來，其他員工都認為他是好老闆、可以說話談心的朋友，而連姓員工也確實沒有完成對公司完成請假及訃聞的告知，至於勞基法應有的罰款或補繳，他都願意去做後續處理，但連姓員工也要去檢討個人的問題。

對此，台中市勞工局表示，本局已於13日派員實施勞動檢查，惟權責人員（曾姓業者）不在，遂留置受檢通知書通知於15日至勞工局受檢，不過店家至15日未依限受檢，勞工局再函請店家於22日至勞工局受檢，然店家向勞工局申請延期到今天（23日）上午9時30分受檢，不過店家還是未到場。

勞工局說，該業者拒絕、規避受檢，違反勞動基準法第73條規定，將依同法第80條規定處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。另有關該業者涉及未依法投勞、健保部分，是屬勞、健保局權責，業於113年5月13日函轉勞、健保局妥處逕復申訴人。

針對勞工局遭3度放鴿子，曾男則表示，他是因日前出車禍，身體不適未能前往勞工局，也曾於昨日透過E-Mail申請延期，並非故意放鳥，後續將依法補足相關費用。

▲曾男表示，他因日前出車禍身體不適，未能如期前往勞工局。（圖／曾姓業者提供）