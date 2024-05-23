快訊／國家警報響！2縣市大雨特報　2地防雷雨狂轟

▲氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署下午2時55分發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今（23）日南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

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▲2縣市大雨特報。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署下午3時09分發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分，同時針對義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至下午5時09分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

▲氣象署針對「雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分止。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天天氣和昨天類似，鋒面仍在台灣上空，結構方面較鬆散，主要對流在海上，陸地普遍來說降雨空檔多，但環境不穩定，水氣偏多，各地仍有機會出現短暫陣雨，尤其午後配合熱力作用，降雨較為明顯，伴隨雷擊及強陣風，東半部地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，氣象署指出，白天高溫北部及宜蘭、花蓮26至28度，其他地區為29至32度，沒下雨時感受較為悶熱。

大雨特報

影響時間：23日下午至23日晚上

大雨：南投縣山區、嘉義縣山區

大雷雨即時訊息

影響時間：23日白天

警戒區域：嘉義縣、雲林縣

山區暴雨

影響時間：23日白天

警戒區域：嘉義縣大埔鄉,嘉義縣番路鄉