台灣商會聯合總會青商會長改選　旅居土耳其、高得石材第二代張敬偉出線

▲接任台灣商會聯合總會青商會長的張敬偉與僑委會委員長徐佳青合影留念。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

歐洲臺灣商會聯合總會5月11日至12日在荷蘭阿姆斯特丹盛大舉辦會員代表大會暨理監事聯席會議，近200位海外台商共襄盛舉。令眾人眼睛為之一亮的是，在歐洲台灣商會聯合總會青商會長改選中，最後是由年僅30歲的高得石材第二代傑出企業家張敬偉出線。長期旅居土耳其的張敬偉表示，他會繼續秉持「多做事，少說話」原則，扮演好會長角色，同時也期許未來台灣與歐洲青商會的關係能夠提升雙方非官方的情誼。

歐洲臺灣商會聯合總會舉辦此次的年會，會議內容包括第30屆歐洲台灣商會聯合總會第3次理監事聯席會議、第31屆改選暨第13屆歐洲台灣商會聯合總會青商會第3次理監事會與第14屆改選。

在規模上，可說是冠蓋雲集，也算是近年來在荷蘭與中華民國台灣連結的大活動，監察院院長陳菊、僑務委員會委員長徐佳青、駐荷蘭代表處大使陳欣新、世界臺灣商會聯合總會總會長李天柒、監事長劉文堂、荷蘭哈勒默梅爾市(Haarlemmermeer)市長Marianne Schuurmans-Wijdeven、立陶宛駐荷蘭全權公使Mindaugas Zickus、世界台灣商會聯合總會總會長李天柒、亞洲臺灣商會聯合總會長許玉林、大洋洲臺灣商會聯合總會長劉妍宏等人，都應邀出席盛會。

在會長改選中，歐洲台灣商會聯合總會長由葡萄牙台商會莊登翔出任，歐洲台灣商會聯合總會青商會長則事由年僅30歲的張敬偉榮膺。

張敬偉目前是土耳其青商創會會長，也是高得石材的第二代傑出企業家，長期旅居土耳其伊斯坦堡的他，從高中時期開始就是在父母耳濡目染下礦石投入礦石研究，大學就讀於實踐大學國貿系期間，除了本科系學習外，也積極學習第二位國語，畢業後就接受父母的建議前往任土耳其經商迄今。

張敬偉友人表示，因為活潑開朗且與人為善的個性，張敬偉在土國與當地政商建立友好關係可以說是台商中佼佼者，之前台北市長柯文哲訪歐能到訪土耳其，也是由馮芷玲、林榮堂、張敬偉等商會成員居中協調，後來有關土國的礦石主來與台灣貿易交流，亦皆由張家所經營的髙得石材負責居中牽線與引領參觀諸多事宜。在土耳其大地震發生後，非常關心當地居民的生活狀況，並勸募捐助災民生活必需品及醫療物資等。

對於出任歐洲台灣商會聯合總會青商會長，張敬偉在大會致詞時也表示，感謝各位理監事的支持，他會秉持之前在土耳其台灣商會的薰陶任內「多做事，少說話」的原則，在歐洲臺灣商會聯合總會青商會任內扮演好會長的角色，展望未來，也希望台灣與歐洲青商會的關係能繼續提升非官方的交流與情誼，